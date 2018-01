Reus y Alcorcón suman un punto trabajado

Año nuevo que se estrenaba con un duelo entre equipos modestos. El CF Reus, que quería rehacerse tras la goleada encajada en Córdoba, recibía a una AD Alcorcón con el objetivo de sumar. Ambos con 25 puntos en la clasificación. El entrenador local, Aritz López Garai, juntó en punta de ataque a Lekic y Máyor. Por su parte, el técnico alfarero Julio Velázquez cambió únicamente a Errasti por el lesionado Dorca.

El Alcorcón hace méritos

Primer partido en el Estadi Municipal de 2018 y del nuevo césped que sustituyó la debilitada hierba que lastraba el juego del Reus y conjuntos visitantes que apuestan por el juego combinativo. La afición “roig-i-negre” esperaba una reacción tras la debacle que sufrió su equipo ante el Córdoba (5-0). Sin embargo, esta no se dio y ninguno consiguió dominar a su rival en los primeros minutos. A medida que avanzaba el encuentro, el Alcorcón se empezó a sentir cómodo y a inquietar la portería defendida por Badia. Los Álvaros lo intentaron sin fortuna.

En la respuesta, una jugada entre Lekic y Máyor que acabó fuera, pero, sobre todo, un pase al hueco que dejó a Miguel García sólo delante de Casto. El lateral confió en su chute potente, el meta consiguió desviar el balón, que se paseó por el área, aunque ningún futbolista local pudo conectar otra vez con la pelota.

El equipo alfarero demostró mucho trabajo y oficio. No se vino abajo a pesar de las ocasiones locales. Es más, después vinieron las mejores ocasiones. Álvaro se revolvió bien dentro del área pequeña, pero su remate, algo flojo, no fue demasiado problema para Badia. El portero barcelonés no pudo hacer nada en el cabezazo de David Fernández. Centro milímetro de César desde la banda izquierda y 0-1. El descanso llegó con dos acercamientos más del Alcorcón, que no pudo ampliar la ventaja. Un preludio de la segunda parte.

Reacción y gol “in extremis”

Los primeros 45 minutos del Reus volvieron a ser malos. Poco protagonista y jugadas de peligro. Todo al contrario que en el segundo tiempo. Los de Garai, que estrenó la formación con cuatro centrocampistas en rombo, salieron con otra mentalidad. Al poco, Lekic ya tuvo la mejor ocasión de los suyos hasta el momento, a pesar que su cabezazo no fue nada del otro mundo. El Alcorcón, en su objetivo de mantener la ventaja y aprovechar los contraataques, estuvo a punto de ampliar diferencias con un chute de Álvaro Peña que se marchó lamiendo el poste.

Los “roig-i-negres” merodeaban el área de Casto, pero faltaba un pase final para dejar a un compañero en una oportunidad clara de gol. Los remates desde fuera del área no existen para el Reus. Sólo Ledes, que fue sustituido por Juan Cámara. Édgar Hernández, que también entró desde el banquillo, tuvo una gran ocasión, pero su testarazo se fue alto. A pesar del poco tiempo restante, únicamente el tiempo extra, el encuentro cambió con la expulsión por roja directa de Errasti. Agresión a Máyor tras una disputa de balón.

Los de Julio Velázquez se agarraron a su larguero para llevarse los tres puntos de Reus. Sin embargo, su gran esfuerzo no fue suficiente. Tras botar una falta y unos rebotes, el balón llegó a Cámara que probó un chute lejano. La pelota volvió a chocar en el delantero de Gavà para caer finalmente en Olmo, que demostró su contundencia como central en la zona de castigo rival. Empate gracias al gol “in extremis” del capitán y enfado monumental del entrenador alfarero por dejar marchar una importante victoria.

Reus y Alcorcón inician 2018 puntuando y siguen empatados a puntos. Un resultado justo, tras que el Alcorcón dominase en el primer tiempo y el Reus luchase por la igualada. Finalizan la primera vuelta con un poco más de media permanencia, 26 unidades. En la próxima jornada, el Reus repetirá como local contra el CD Lugo, mientras que el Alcorcón viajará hasta Gijón.