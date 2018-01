Análisis del rival: Sevilla Atlético, un colista luchador

El Sevilla Atlético intentará aferrase a la victoria. | Foto: laliga.es

El Lorca visita Sevilla para enfrentarse al colista de LaLiga 1|2|3. El filial del equipo hispalense disputa su segunda temporada consecutiva en la categoría de plata del fútbol español. La pasada temporada consiguió mantenerse gracias a los 13 partidos que consiguió ganar y a los 15 empates que le acabaron entregando un total de 53 puntos. El Sevilla Atlético cerraba una gran temporada donde desplegó un gran fútbol y que sorprendió a muchos. Sin embargo, durante su segundo tramo por el fútbol profesional, están topándose con algunos baches que les impiden llegar a ese nivel que los caracterizó el curso pasado.

Han conseguido ganar, sobre todo, gracias a los numerosos empates conseguidos frente a equipos de un nivel similar. Parece que la vuelta a la Segunda División B es inevitable si siguen en este camino. Solo han ganado un partido en lo que llevamos de temporada y fue frente al Granada en un encuentro en el que consiguieron imponerse por dos goles a uno y enfrentándose a un rival con un jugador menos por expulsión en ese mismo partido. Su nivel a lo largo de la campaña ha sido pésimo, y la destitución de Luis García Tevenet está en el aire si no consiguen ganar este domingo.

Carlos Fernández, el joven delantero, es lo único positivo de esta temporada en el Sevilla Atlético. Ha protagonizado varias apariciones en el primer equipo y acumula seis goles en esta temporada. Sin embargo, una lesión le impedirá vestirse de corto frente al equipo de Fabri González. El Sevilla Atlético llega plagado de bajas, por si no tuvieran suficiente con los malos resultados durante este año regular futbolístico. Han competido bien en todos los partidos, pero al igual que el Lorca, han sido de lo peor intentando finalizar encuentros que parecían estar encarrilados hacia su lado.

Parten con una gran desventaja, no saben qué es lo que se encontrarán en el verde el próximo domingo. Tendrán delante a un equipo nuevo, con una nueva idea y, posiblemente, con un nuevo once. Será una difícil misión el tener que anticiparse a los posibles movimientos que lleven a cabo los lorquinos. No por ello dejarán de luchar. Existen opciones matemáticas para todos los equipos, y no deben rendirse hasta la última jornada.