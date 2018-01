Sevilla Atlético - Lorca FC: puntuaciones del Lorca, jornada 21 LaLiga 1|2|3

Google Plus

Abel Gómez fue el mejor jugador del partido para el Lorca. | Foto: laliga.es

El Lorca decepcionó en el estreno de Fabri González en el banquillo. Llegaban a Sevilla para enfrentarse al colista de la categoría y acabaron perdonando un partido que podrían haber ganado fácilmente. Dos penaltis señalados a favor de los locales marcaron el camino para la victoria de un Sevilla Atlético que consiguió sumar tres puntos en casa por primera vez esta temporada. El Lorca se encuentra sumido en una profunda crisis que deben solucionar lo antes posible. Son ya cinco derrotas consecutivas y el descenso a Segunda División B, es cada vez más real.

Criterio de puntuación: (0-3: Muy mal / 4: Mal / 5: Regular / 6: Bien / 7: Bastante bien / 8: Muy bien / 9: Fantástico / 10: Excelente / S.C: Sin clasificar).

Fabri González

5 | Poco se puede juzgar de un técnico por su primer partido y en un choque donde los penaltis han sido los protagonistas. Decidió optar por un once con más experiencia de lo habitual y con un cambio un tanto novedoso, incluyendo a José Carlos en el centro de la defensa junto con Fran Cruz. Carlos Peña ocupó el lateral izquierdo mientras que Pomares jugó mucho más adelantado que de costumbre. La actitud del equipo fue buena desde el inicio, aunque deberían haber conseguido la victoria frente al colista.

Juan Pedro Pina

4 | El capitán lorquino ha sido uno de los peores jugadores del encuentro. Los locales hacían daño constante por su banda y el penalti en el minuto 88 llega tras un error infantil que les cuesta el partido. Ha estado muy flojo en términos generales y la imagen que ha dejado para su técnico en su primer partido ha sido muy pobre.

Fran Cruz

5 | Poco protagonismo ha tenido hoy Fran Cruz en un partido que se ha desarrollado en el ataque. Los sevillistas han conseguido sumar gracias a los tiros desde los once metros y por tanto, no ha sido tan esencial su papel en el partido de hoy. Las jugadas que ha tenido, resolvió con solvencia, pero hace falta más. El primer gol del Sevilla Atlético fue culpa de todos los defensores que no cubrieron bien el córner.

José Carlos

6 | Sorprendente partido de José Carlos con el Lorca. No disfrutó de muchos minutos con Curro Torres, pero Fabri ha decidido darle una oportunidad y ha respondido bien. Estuvo muy correcto durante todo el encuentro despejando todos los balones que llegaban, pero no se le puede calificar muy al alza tras el mal partido defensivo de todo el equipo. El primer gol también es en gran parte por un mal marcaje suyo en el córner que le hizo tener que lanzarse al suelo para intentar interceptar la trayectoria del balón.

Carlos Peña

5 | Ha sufrido mucho cuando los extremos sevillistas atacaban por su banda. Ha tenido más trabajo del habitual y no ha conseguido resolver de buena manera. Aún así, su trabajo no ha sido malo del todo y se lleva este aprobado raspado que le sirve para no bajar los brazos en el próximo partido.

Tropi

6 | Tropi volvió a la titularidad y lo hizo con una actuación notable pero no lo suficientemente buena. Realizó un gran papel en el balón aéreo, pero le faltó más participación con el balón controlado.

Cristian Bustos

7 | No se les puede reprochar mucho a los centrocampistas. Cristian Bustos jugó tocado tras la lesión sufrida ante el Osasuna y aún así aguantó en el campo como un espartano. No pudo hacer mucho más de lo que desplegó en el campo y por eso se lleva este notable merecido.

Abel Gómez

8 | Una de las pocas cosas positivas del partido del Lorca. Líder del mediocampo lorquino. Su experiencia y veteranía le van hacer ganarse un papel muy importante con Fabri en el banquillo y comenzó tirando la puerta abajo. Primero convirtió un buen gol de penalti para finalizar con una increíble vaselina lejana que sorprendía a Soriano y devolvía la ventaja en el marcador al Lorca.

Nando

6 | El extremo valenciano volvió a tener uno de sus partidos tan característicos. Fue el mejor del Lorca en los primeros minutos provocando el primer penalti del partido, pero le faltó finalizar en el resto de jugadas durante todo el encuentro. Buen desborde pero pésima finalización. Los problemas no parecen tener fin para Nando.

Pomares

7 | Sorprendió mucho ver a Pomares tan adelantado desde el inicio del partido. Nadie se esperaba que Fabri pudiera incluirlo en esa posición, pero llevó a cabo un gran trabajo gracias a su velocidad. Fue un polvorín por la banda intentando hacer daño al Sevilla con sus internadas, pero se quedó corto a la hora de ver puerta; algo no muy habitual en él.

Manu Onwu

5 | Fabri González apostó por el navarro para salir de delantero titular, pero no pudo generar mucho peligro. Solo destacó con un tiro despejado por Soriano tras el penalti de Abel Gómez. Actuación muy mejorable.