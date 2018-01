Eugeni deja el Lorca y pone rumbo a Cádiz

Google Plus

Eugeni Valderrama abandona el Lorca FC. | Foto: laliga.es

El Lorca está atravesando un mercado invernal muy complicado. Las salidas están afectando demasiado al equipo, y más cuando se trata una de la envergadura de Eugeni Valderrama. El jugador catalán decidió poner fin a su relación con el Lorca FC el pasado fin de semana. El descontento del centrocampista con el club había hecho que la situación fuera casi insostenible. A pesar de ser la pieza más talentosa de la plantilla y un favorito para todos los aficionados del club, decidió pedir su salida a un Valencia que lo recuperaba para poder cederlo a otro equipo.

Tras su lesión en Granada del pasado 30 de octubre, no había pisado el verde con la elástica del Lorca y estaba ansioso por volver a jugar, algo que no acabará sucediendo. Los distintos técnicos, Curro Torres, Jorge Pérez y Fabri González, decidieron no alinearlo para los partidos siguientes y el centrocampista de la cantera ché, necesitaba contar con buenos minutos para continuar con su desarrollo. Por tanto, pidió a su club de origen que pusiera fin a la cesión para poder marcharse a otra entidad. Comunicó su decisión al cuadro lorquino alegando problemas personales, y la opción de recaer en el Huesca se presentaba como la más interesante.

En cambio, el futuro de Eugeni Valderrama será amarillo. Se marcha a Cádiz para luchar por el ascenso en un equipo donde tendrá un papel muy importante. La lesión de José Mari, que tendrá que estar en el dique seco por lo que resta de temporada, ha llevado al Cádiz a mover fichas para intentar conseguir ese acuerdo con el Valencia. Finalmente, han logrado hacerse con los servicios de un Eugeni que se situará en un clima mucho más favorable para conseguir el ascenso a Primera División. El Lorca pierde a su mejor jugador, pero intentará recuperarse con varias incorporaciones que llegarán a Lorca en los próximos días.

Fabri ha declarado su deseo de formar un equipo veterano y con experiencia para intentar conseguir la permanencia en la categoría, y buena prueba de ello está en el once que saltó al Cisneros Palacios frente al Sevilla Atlético, donde hombres como Abel Gómez y Cristian Bustos tuvieron todo el protagonismo. También podrían hacerse efectivas las incorporaciones de varios veteranos como Didier Digard y Cristian Nasuti, de 31 y 35 años respectivamente para reforzar el plantel lorquino.