Aly Malle: "Aquí puedo dar lo mejor de mí"

Google Plus

Aly Malle ha sido presentado como jugador del Lorca FC. | Foto: lorcafc.com

El Lorca FC ha presentado hoy en la sala de prensa Josechu Castellví a su nueva incorporación para la segunda vuelta en La Liga 1|2|3. El cuadro lorquino anunciaba el día de reyes la llegada de Aly Malle, el joven extremo nativo de Malí que llegaba de la cantera del Udinese tras haber jugado en Granada las últimas temporadas. Tuvo la oportunidad de debutar en Primera División la pasada campaña de mano de Lucas Alcaraz y su rendimiento fue muy sorprendente.

Uno de los grandes equipos de Italia le dio la oportunidad de seguir formándose en una gran entidad y no dudó en marcharse cuando fue oportuno. Sin embargo, a pesar de haberle prometido minutos en el primer equipo, no había conseguido dar el salto desde el filial en la primera mitad de la temporada, por lo que una salida era lo más oportuno. Demostró ser un jugador con mucho talento tras brillar en el Granada B, y quería volver a España para recuperar su mejor nivel en un equipo de Segunda División.

El delantero de 19 años recalcó la importancia que tenía para él volver a España, “ya estuve en este país el año pasado y es una Liga que me gusta. El Lorca me hizo una propuesta que no pude rechazar. Creo que aquí puedo dar lo mejor de mí”. Fabri González puso sus ojos en un chico que se salió en su amado Granada, equipo que siempre llevará en el corazón. Le siguió muy de cerca durante su paso en el equipo nazarí y decidió aprovechar la oportunidad y sumarlo a esta plantilla que necesita un empujón en la delantera para poder comenzar a sumar los mejores resultados posibles.

Durante su presentación, realizó una pequeña reseña de su juego para darse a conocer a todos aquellos que nunca antes habían oído hablar de él. Se vendió de la mejor manera posible dejando claro que lucharía por ganarse un puesto en el once titular de Fabri González. “En todos los equipos que esté siempre quiero dar lo mejor de mí. Me defino como un jugador rápido y me gusta regatear”. Con la salida de Sito, el Lorca se hace con una pieza que puede ser muy valiosa para alinearlo en cualquier banda. En el último partido, tuvo que ser Pomares el elegido para ocupar ese puesto. A todos sorprendió ver al lateral izquierdo lorquino jugar en una posición tan adelantada.

"Puedo jugar tanto en la derecha como en la izquierda".

Malle ha estado entrenando con el equipo desde que se anunciara su fichaje. Ha realizado en el día de hoy su segundo entrenamiento con el equipo y podrá ser alineado para viajar a León si Fabri lo considera necesario. Podríamos verlo efectuando su debut frente a la Cultural y Deportiva Leonesa, otro club que está luchando por la permanencia con todos los efectivos posibles. Aly Malle ha sido la primera de varias incorporaciones del Lorca en este mercado de invierno que se irán confirmando en los próximos días.