Didier Digard: "Aportaré experiencia y profesionalidad"

Didier Digard en su presentación con el Lorca FC. | Foto: lorcafc.com

El Lorca ha estado muy activo en su búsqueda por nuevos efectivos desde la derrota del pasado domingo frente al Sevilla Atlético en el Cisneros Palacios. La primera incorporación que se hizo oficial tras la de Aly Malle fue la del francés Didier Digard, que llegaba libre tras no haber renovado contrato con el Real Betis. De esta manera, cubren un puesto que se quedaba libre con la salida de Eugeni al Cádiz y suman otro veterano que de un salto de calidad al equipo de Fabri. En el día de hoy, fue presentado como jugador del Lorca junto con Cristian Nasuti y se mostró muy motivado por comenzar esta nueva etapa.

“Tenía otras ofertas pero vine aquí porque me parece un proyecto ilusionante”.

Su experiencia en equipos de Primera División española así como grandes equipos de su país natal como Niza y Paris Saint Germain, le llevó a recibir varias ofertas de clubes importantes del panorama nacional, a pesar de ello, decidió llegar a Lorca para sumarse al objetivo de la salvación. Podrá ser una de las voces más importantes del vestuario debido a su larga trayectoria por grandes clubes del viejo continente en los que ha podido disfrutar de muchos minutos. Llega a Lorca para convertirse en una de las manijas del equipo en el centro del campo, con un papel fundamental en el esquema de Fabri, sobre todo teniendo en cuenta su gran perfil defensivo.

Ha realizado ya cuatro sesiones de entrenamiento con sus nuevos compañeros y se muestra muy complacido con el nivel del equipo y la motivación por lograr el objetivo común. “Tenemos un buen equipo para conseguir la salvación. Me he encontrado un gran grupo y muy trabajador”. El club no ha terminado su búsqueda de nuevos talentos para la plantilla. Se esperan que lleguen varios jugadores más en los próximos días al mismo tiempo que se van confirmando salidas de otros jugadores.

Con estos fichajes, el Lorca está cumpliendo los deseos de un Fabri González que pidió más veteranos en la plantilla. Muchos de los jóvenes han decidido marcharse y buscarse las castañas en otros equipos mientras que el cuadro lorquino se refuerza con llegadas de veteranos de todas partes del planeta. “Espero aportar experiencia y profesionalidad. Soy uno más y quiero darlo todo para que el equipo se salve”.

Finalizó dando un mensaje para todos los aficionados que apoyarán a su club en este largo y arduo camino que supone estar en la cuerda floja y con la amenaza de la Segunda División B muy presente. “La salvación no será fácil pero vamos a pelear por ello. Es un objetivo muy posible pero no conseguiremos nada si no se trabaja duro”.