Cristian Nasuti: "Vengo muy motivado para darle la vuelta a la situación"

Cristian Nasuti en su presentación como jugador del Lorca. | Foto: lorcafc.com

El Lorca se reforzaba con la llegada de un defensa central con experiencia en grandes equipos de Sudamérica como Cristian Nasuti. Necesitaban reforzar la zaga lorquina y para ello decidieron efectuar esta incorporación de un veterano argentino que llega con ilusión por jugar por primera vez en España. Nasuti fue presentado en la tarde de hoy como nuevo jugador del conjunto de la Ciudad del Sol en la sala de prensa Josechu Castellví junto con Didier Digard.

Comenzó su presentación agradeciendo al club por haber apostado por él, efectuando así uno de sus objetivos como futbolista profesional. Jugar en España es siempre deseo de muchos al otro lado del charco. El Lorca ha decidido dar la oportunidad a todo un veterano que llega a la ciudad para enseñar a los demás y ser esa pieza tan necesaria defensivamente tras los malos resultados recientes del equipo. “Estoy super agradecido a la directiva y al grupo por el recibimiento. De joven siempre soñé con jugar en España”.

Fabri González ha decidido optar por los más experimentados para llevar a cabo la tarea de conseguir la permanencia del club blanquiazul. Algunos de los jóvenes han decidido marcharse o están cerca de la puerta de salida. El técnico gallego ha considerado oportuno tomar esta medida y la directiva se ha puesto manos a la obra para cerrar varias incorporaciones veteranas. “Creo que puedo aportar experiencia en el vestuario. Tenemos que estar unidos. Físicamente estoy bien y con ganas de jugar”.

“Hay que poner todo para darle la vuelta. Vengo muy motivado”.

El Lorca se encuentra en la penúltima posición con 16 puntos, empatados con Sevilla Atlético y Córdoba y a 7 puntos de conseguir la salvación. No obstante, les ha sido muy complicado sacar conclusiones positivas de un último mes fatídico y un final de la primera vuelta terrorífico en cuanto a resultados. “Faltan muchos partidos y creo que se puede revertir la situación”. Todo comenzará para ellos con el próximo partido en León contra la Cultural y Deportiva Leonesa, uno de sus rivales en esta lucha por la permanencia.

Finalizó comentando las características de su juego para aquellos que aún no le conocían. “Soy un central que me gusta estar siempre ordenado y tratar de darle solidez defensiva al equipo. Me gusta hablar en el campo”.