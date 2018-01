Análisis del rival: Cultural Leonesa, punto por punto

Google Plus

Cultural Leonesa es el próximo rival del Lorca. | Foto: laliga.es

El Lorca viaja al Reino de León con el objetivo de sumar para mantenerse con vida. Visitan al equipo que marca la diferencia entre la vida y la muerte para los equipos de la categoría. Ocupan el decimoctavo puesto de la clasificación con 23 puntos. El equipo de Rubén de la Barrera ha firmado una gran primera vuela consiguiendo mantenerse en una posición favorable para conseguir la permanencia. El equipo legionense no consiguió vencer en su primer partido de la temporada con el Lorca, pero a base de conseguir empates y sumar punto por punto, han logrado ser la envidia de muchos de los recién ascendidos a la categoría.

Solamente han ganado un partido de sus últimos 10, pero solo han perdido tres partidos durante ese periodo. Once empates han logrado desde que diera inicio la competición. Y precisamente esos once puntos son los que marcan la diferencia con el resto de equipos. Se situaron en puestos cercanos a los Playoffs durante buena parte de la temporada, pero el despertar de equipos míticos de la división les han hecho caer hasta el límite de la tabla positiva. Tendrán que afrontar una segunda vuelta donde se juegan la vida, y para ello necesitan seguir siendo igual de regulares a la hora de sumar puntos. Eso es algo que no han conseguido hacer en Lorca.

Un equipo muy goleador con un total de 26 tantos en la primera vuelta de LaLiga 1|2|3. La anotación está muy repartida en este equipo, pero entre todos ellos destaca Rodri con seis. Por detrás suyo llega Yeray, quien ha marcado cuatro goles en lo que va de temporada. Tres jugadores se encuentran por detrás de estos dos hombres que son los máximos goleadores de la Cultural. Tanto Carcelén como Ariday y Guarrotxena han cosechado tres dianas en lo que va de curso. Su facilidad para anotar puede perjudicar a un Lorca que no se caracteriza por ser especialmente sólido en defensa.