Previa Cultural Leonesa - Lorca FC: una última oportunidad

El domingo significará el comienzo de la segunda vuelta para Lorca y Cultural Leonesa, dos equipos que tendrán que luchar por la permanencia durante lo que queda de temporada. Unos se encuentran en una posición más favorable que otros, y es que el Lorca se encuentra a siete puntos de la permanencia, marcada por su rival de este fin de semana. La Cultural Leonesa marca la diferencia entre el resto de equipos que busca salvarse y no descender a Segunda División B. Estos equipos fueron los protagonistas de dar comienzo a la presente temporada, siendo el resultado favorable para los lorquinos con un marcador de dos goles a cero.

Mucho ha cambiado desde ese primer partido de LaLiga 1|2|3. Tanto en el campo como en los banquillos y es que el cuadro blanquiazul ya no cuenta con Curro Torres como técnico. La falta de buenos resultados llevaron al equipo murciano a tomar medidas y contratar al gallego Fabri González, que se estrenó en el banquillo de la Ciudad del Sol con derrota frente al Sevilla Atlético. Es un partido muy importante para ambos; una derrota para el conjunto de Fabri significaría posicionarse a 10 puntos de la permanencia, mientras que la Cultural podría ver su sitio ocupado por el Barcelona B. Ambos equipos están necesitados de puntos, aunque los lorquinos llegan con falta de muchos más.

Un intruso podría colarse en el Reino de León y condicionar fuertemente el partido de mañana. La fuerte nevada sobre la capital leonesa podría afectar las condiciones del terreno de juego, un campo al que ya vimos totalmente cubierto de nieve previamente. Durante el día de hoy, muchos encargados del club se han dedicado a retirar la nieve del campo y esto podría afectar mucho el ritmo del partido. Un choque clave en la lucha por la permanencia que podría incluso ser cancelado en el caso de que se produzca otra intensa nevada durante la noche de hoy.

El Reino de León está siendo preparado para el choque de mañana. | Foto: Cultural Leonesa

Un rival conocido, una victoria obligada

El Lorca Fútbol Club llega a León con el objetivo de poner fin a una fatídica racha de derrotas. Ya son cinco los partidos consecutivos en los que no han conseguido sumar, y necesitan recortar diferencias con la Cultural Leonesa para meterse en puestos de permanencia en la categoría. Fabri González busca su primera victoria como entrenador del Lorca tras haberse quedado con la miel en los labios en el anterior partido, donde cayeron derrotados por un penalti señalado en los últimos minutos del encuentro.

Será un partido complicado para ellos ya que pierden importantes efectivos en el centro del campo como Cristian Bustos y Tropi. Los nuevos fichajes como Didier Digard, Cristian Nasuti o Joao Meira no podrán jugar todavía y no han viajado con el equipo a León. Eso llevará a Fabri a encontrar una solución alternativa para paliar estas importantes bajas. Se sopesa la posible titularidad de Albisua, quien no ha disputado ni un solo minuto en lo que llevamos de competición y que podría hacer su debut este próximo domingo. Los lorquinos tendrán que luchar contra viento y marea para conseguir sobreponerse a este golpe y sumar uno o tres puntos vitales para seguir en la lucha por la permanencia.

Fabri González está obligado a realizar cambios en el once inicial y uno de ellos podría ser Aly Malle. El extremo maliense podría realizar su primer inicio para aportar desborde y peligro de gol para un Lorca que necesita mucho en estos momentos a un jugador de su perfil.

Un choque para seguir tranquilos

La Cultural Leonesa tiene este fin de semana la oportunidad de aprovecharse de un rival tocado y uno directo en su lucha por la permanencia. Sobre el papel, llegan siendo superiores numéricamente y necesitan sobreponerse del empate frente al Numancia de la pasada jornada. Thierry Moutinho debutó el pasado fin de semana en ese mismo partido, pero aún no lo han hecho Ángel García o Sergio Marcos. Podrían aparecer en el once de la Cultural por primera vez en este encuentro frente al Lorca. Quien no podrá debutar es el japonés Yosuke Ideguchi, quien necesita seguir preparándose para poder incorporarse al equipo.

No se espera mucha sorpresa en el once de Rubén de la Barrera. Esto podría jugar en su contra ya que Fabri declaró anteriormente en rueda de prensa haber “estudiado intensivamente el sistema táctico del equipo”, diciendo que “llevamos el partido muy bien preparado”. Esto podría provocar la incorporación de algún jugador para lograr ese factor sorpresa que puede ser determinante frente a un rival como el Lorca.

Posibles onces