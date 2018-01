El Lugo aguanta la persistencia reusense y vuelve a soñar con el ascenso

López Garai introdujo dos variantes respecto al enfrentamiento ante el Alcorcón, dando entrada a Fran Carbia, quién volvía de su lesión y lo hacía como titular, que ocupó el puesto de Gus Ledes, relegado al banquillo. El técnico de Baracaldo también introdujo al lateral izquierdo Álex Menéndez, que ocupó el lugar de Migue García, que no entró en la convocatoria.

El Lugo no perdonó en la primera que tuvo

La igualdad fue la tónica dominante de los primeros compases del match, pero el Reus, muy fluido y concentrado, llevaba la batuta de las ocasiones, ante un Lugo sólido atrás. La primera ocasión del duelo llegó en el primer minuto de partido, con un centro atrevido de un Campins muy vertical, pero el balón pasó de largo ante la parsimoniosa mirada de Máyor. Y tras un centro sin peligro de Menéndez llegaría el jarro de agua fría para los valientes aficionados que se han acercado al Estadi Municipal en esta fría noche de invierno. En el minuto 13, en la que era la primera ocasión de peligro del conjunto gallego, Cristian Herrera conseguiría cabecear a la perfección un centro del lateral izquierdo Luis Ruiz, anotando así el 0-1 en el electrónico.

Los jugadores del Lugo celebrando el gol de Cristian Herrera | Foto: LaLiga 1|2|3

Lejos de desmoralizarse, el conjunto catalán siguió dominando el juego y las ocasiones en busca de una igualada que finalmente no conseguirían, pese a los severos esfuerzos. Tras un par de ocasiones estériles fruto de un tiro libre, llegaría una de las ocasiones más peligrosas para el Reus, con un disparo de Vítor Silva tras un rechace de Fran Carbia, pero el balón se marchaba lejos de la portería defendida por Juan Carlos. Tres minutos más tarde llegaría otra ocasión clarísima para los hombres de López Garai con un disparo de Juan Domínguez dentro del área que Juan Carlos detuvo sin pavor alguno.

Tras unos minutos de tanteo por parte de ambos equipos, el Lugo conseguiría realizar un peligrosísimo cabezazo a la salida de un córner; en la siguiente ocasión, el Reus pudo haber conseguido la igualada, pero el disparo lejano de Menéndez se marchó fuera de la portería lucense. En el minuto 32, el Reus lo volvería a intentar, esta vez era Máyor con un remate de cabeza a centro de un hiperactivo Menéndez que se marcharía justo por encima del larguero de la portería rival. Y cuando parecía que el primer tiempo iba a acabar con tranquilidad alguna, Cristian Herrera se encargó de meter el cuerpo a los aficionados “roig-i-negres” con un remate peligrosísimo a centro de Vico, pero por suerte del conjunto catalán, el balón no lograría entrar entre los tres palos de la portería defendida por Edgar Badia.

Y así terminaba el primer tiempo, con un Reus dominador frente a un sólido y compacto Lugo, que trató de repeler con dureza cualquier ocasión reusense. Cabe destacar la incidencia de las decisiones arbitrales, que no gustaron a la afición reusense y fueron protestadas deliberadamente.

Fran Càrbia, que hoy volvía de su lesión, fue titular meses después | Foto: CF Reus

Segundo tiempo, misma historia

La segunda mitad empezaría igual que la primera parte, con mucha igualdad y con los dos conjuntos completamente enchufados. No obstante, fue el Lugo el que salió con una marcha más, y bien pudo haber puesto el segundo en el electrónico con un disparo de Cristian Herrera y el posterior cabezazo de Bernardo. La réplica reusense legaría en la siguiente jugada, con una internada de Campins por banda derecha; el rechace caía a pies de un Vítor Silva omnipresente, cuyo remate se marchó a las nubes del Municipal de Reus.

A partir de ese instante, el Reus se creció y con un juego rápido, fluido y muy vertical consiguió dominar el match durante aproximadamente veinticinco minutos. No obstante, el Lugo se valió de contundencia y relativa dureza para frenar la avalancha “roig-i-negre”; la permisividad arbitral acabó desquiciando al técnico reusense, López Garai, que fue expulsado en el minuto 60 y se perderá el derbi de la próxima semana. Ya desde la gradería, el técnico vasco realizó una doble sustitución que no daría resultado alguno, dando entrada a Karim Yoda y Dejan Lekic por Carbonell y Haro. El mismo Yoda tendría una participación notable, puesto que realizó 3 disparos, en el 70, 86 y 87, pero en dichos intentos se encontró siempre con un infranqueable Juan Carlos. Lekic también lo intentaría, con una destacable maniobra individual que no conseguiría culminar con gol debido a que su disparo se marcharía rozando el poste de la portería lucense.

Vítor Silva fue uno de los jugadores más destacados del Reus | Foto: CF Reus

El Lugo, que dedicó el tramo final del encuentro a encerrarse herméticamente para evitar la igualada reusense, también tuvo ocasiones que pudieron haber supuesto el 0-2 en el marcador. Dichas ocasiones se produjeron principalmente en contraataques; las más destacables, un chut de Albarracín en el 72 que Badia detuvo desde el suelo; un tiro libre de Cristian Herrera que Badia atajó sin complicaciones en el 84; y la más clara de todas, ya en tiempo añadido, con un disparo de Vico desde muy lejos, aprovechando que Badia no se encontraba bajo su arco puesto que había subido a rematar un córner, pero su chut lo detuvo Karim Yoda cuando los jugadores lucenses ya cantaban gol.

Así, el Lugo conseguía unos valiosos tres puntos que le sirven para volver a las plazas de playoff de ascenso, pero sobretodo consiguen romper la racha negativa de tres derrotas consecutivas con la que llegaban a este encuentro. Por su parte, el Reus cae hasta la decimoquinta plaza, y podría llegar a caer hasta la decimoséptima a la espera de que se disputen los encuentros de este domingo. Además, el conjunto catalán se ve acechado por su archienemigo por excelencia, el Gimnàstic, que con su empate en Almería se sitúa a un solo punto de los ganxets, a la espera de disputar el Osasuna-Nàstic de este jueves y el tan ansiado derbi del próximo domingo.

Karim Yoda, que entró en el segundo tiempo, pudo haber conseguido la igualada | Foto: CF Reus

Declaraciones

Tras el partido, López Garai quiso destacar el buen papel realizado por sus jugadores: “Hemos tenido momentos brillantes en el primer tiempo. Nos ha faltado finalizar. Hemos hecho méritos para sacar mejor resultado, pero no ha podido ser”. El técnico de Baracaldo también ha lamentado su expulsión, sintiendo no poder estar en el derbi de la próxima jornada: “Me duele no poder estar en el banquillo contra el Nàstic sin razón. Me sabe fatal no poder ayudar a los jugadores en el campo”.