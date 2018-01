Fabri González: "El equipo ha mejorado mucho"

Google Plus

Fabri González observando el juego desde la banda. | Foto: laliga.es

El Lorca volvió a caer derrotado por sexta jornada consecutiva en su visita al Reino de León. La Cultural Leonesa se encargó de redimirse tras haber perdido frente al Lorca en la primera jornada de la competición y se impuso a los lorquinos con una gran remontada gracias a una inteligente decisión de Ruben de la Barrera que estuvo muy acertado con sus cambios. Fabri González no ha visto la victoria como entrenador del Lorca, pero se encuentra mucho más complacido con el juego del equipo tras dos semanas de trabajo con el club. “Lo primero es felicitar a los jugadores porque han jugado un partido muy correcto. Se nota una gran mejoría en esta segunda semana de trabajo”.

“El equipo ha demostrado que puede pelear en cualquier campo”.

El planteamiento táctico de Fabri González funcionó para dejar secos a la Cultural Leonesa con una gran defensa que tuvo dos despistes que acabaron costando el partido. Lograron ponerse por delante en el partido gracias a un contraataque peligroso en el que los locales acabaron cometiendo penalti y Javi Muñoz pudo adelantar al Lorca en el luminoso. Tuvo varias jugadas de peligro y con un disparo de Abel Gómez en el 87 que golpeó en el poste, pudieron ponerse con un 1-2 que les hubiera servido para ganar.

Durante la rueda de prensa post partido, Fabri aprovechó para lanzar un dardo a la dirección deportiva del club por no haber podido proporcionar jugadores que estuvieran listos desde el primer minuto para aportar. Solo Aly Malle ha sido capaz de vestirse de corto y ha dejado una buena impresión. “Con todo mi cariño a la organización, no podemos realizar una pretemporada con los jugadores que llegan. Yo trabajo con lo que tenemos, pero no podemos alinear a jugadores que llevan varios meses sin entrar en ritmo de competición”.

Para finalizar volvió a aclarar que se encuentra muy contento con la dirección que está tomando el equipo. Han aceptado la propuesta de juego del técnico gallego y la pusieron en práctica en León, en un choque donde pudieron haber salido con tres puntos si no hubiese sido por pequeños detalles que acabaron costando puntos. “Si seguimos por este camino, vamos a conseguir el objetivo. No vamos a dejar de luchar”.