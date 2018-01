Manu Onwu: "Saldremos a darlo todo"

Google Plus

Manu Onwu compareció ante los medios. | Foto: lorcafc.com

El Lorca prepara ya el próximo partido frente al Huesca tras haber caído derrotados le pasado fin de semana frente a la Cultural Leonesa. Un duro golpe que los deja a nueve puntos de la permanencia, una hazaña complicada pero no imposible. El juego de Fabri González fue efectivo para mantenerse con vida en todo momento en ese encuentro e intentarán plantearlo de la misma manera para intentar asegurar un resultado que sea beneficioso frente al líder de LaLiga 1|2|3. En el día de hoy, Manu Onwu ha comparecido ante los medios de comunicación para hablar sobre el partido y la movida actualidad del club.

“Sabemos que el Huesca tiene un grandísimo equipo”.

El delantero navarro ha sido titular en los dos partidos en los que Fabri ha estado bajo el mando del equipo. Lo hemos visto con diferentes compañeros en el once pero él siempre ha estado en punta de ataque. Es muy probable que vuelva a contar con la confianza del técnico gallego para un partido muy importante como el que se disputará en el Artés Carrasco el próximo sábado. Quieren meter el miedo en el cuerpo a un Huesca que mantiene la primera plaza en la clasificación y que no espera nada que no sean los tres puntos de este partido.

No se achantan ante la llegada de un equipo que ha firmado la mejor temporada hasta el momento. “Saldremos a darlo todo, solo pensamos en ganar en casa”. Tras todos los rumores que han estado alrededor del equipo con respecto a su más que posible venta a un grupo de inversores hispano-brasileños. También, hay muchos nombres que suenan como posibles salidas para que lleguen nuevos jugadores. Onwu afirmaba que “es difícil evitar escuchar todos los rumores, pero somos profesionales y solo nos centramos en ganar el fin de semana, que es lo que cuenta”.

A pesar de la derrota frente a la Cultural Leonesa, el equipo confía en que puede darle la vuelta a la situación y meterse de nuevo en puestos que le permitan permanecer en la categoría una temporada más. “El vestuario está conciencia en sacar las cosas adelante. Todos creemos que es posible y vamos a pelear por ello”.