Fabri González: "Debemos sacar rentabilidad a los goles"

Google Plus

Fabri González compareció tras la derrota ante el Huesca. | Foto: laliga.es

El Lorca volvió a caer derrotado en casa frente al Huesca con un resultado de tres goles a dos. El equipo de Fabri González dejó una buena sensación en el campo gracias al gran planteamiento técnico del entrenador. Gracias a una gran primera parte de juego consiguieron poner en un aprieto al líder de Segunda División y levantar de sus asientos a todos los aficionados que se encontraban en la grada. Sin embargo, acabaron sumando su séptima derrota consecutiva y son ya 10 puntos los que les separan de la salvación.

Tras el partido, el técnico gallego hizo hincapié en la necesidad de mejorar en muchos aspectos de su juego para no volver a cometer este tipo de errores. El Lorca es un equipo que necesita asegurar muchos puntos de cara al fin de la temporada para poder conseguir la permanencia en la categoría. “Llevamos cinco goles a favor en los últimos tres partidos. Aún así, hemos perdido. Necesitamos sacar una mayor rentabilidad a los goles porque marcarlos no es fácil. Debemos ser sólidos en el aspecto defensivo para no encajarlos”.

La próxima jornada tendrán que visitar el Estadio de Vallecas, un campo que pisarán por primera vez en su historia y un rival con el que consiguieron empatar a cero previamente en la tercera jornada de LaLiga 1|2|3. Para poder mejorar en el aspecto defensivo, podrán contar con Cristian Nasuti quien ha recibido el transfer y podrá vestirse de corto. El veterano jugador argentino fue uno de los primeros fichajes en el mercado invernal al que no han podido sacar partido todavía. Esperan poder así, sacar la mayor rentabilidad a sus goles. “En todos los partidos hemos comenzado marcando, y eso es muy complicado. No podemos fallar atrás”.

Para terminar, Fabri González aseguró que la única manera de que este equipo consiga sumar puntos jornada tras jornada es mediante un claro juego defensivo. “Todos estos goles deben servir para un equipo que está abajo a salir de esos puestos. Debemos construir todo desde la defensa y es algo que tenemos que trabajar mucho más”.