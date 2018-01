El Lorca prepara el partido del Rayo con una goleada al Yanbian

Manu Apeh durante el partido ante el Yanbian en el Pinatar Arena. | Foto: lorcafc.com

No es ningún secreto el hecho de que muchos equipos asiáticos deciden llegar a Murcia para realizar partidos amistosos y así poder acercarse a las instalaciones del equipo del que es propietario de una de las mayores figuras en el fútbol chino, Xu Genbao. Durante el último mes, una de las academias de Genbao ha estado entrenando en Lorca y disputando partidos con equipos de los filiales del club blanquiazul. Por otra parte, equipos de la Primera Liga China, equivalente a la Segunda División española, han pasado por la Región de Murcia para prepararse en las instalaciones del Pinatar Arena. La pasada tarde se produjo en San Pedro del Pinatar un partido amistoso entre Lorca FC y el Yanbian CF.

Fabri González pudo disponer de todos los jugadores a excepción de Dorronsoro, quien estuvo en San Pedro del Pinatar pero no participó en el partido. El portero de Torrelavega podría estar buscando equipo en Segunda División B, ya que Fabri ha pedido la llegada de un nuevo portero. Para preparar el partido ante el Rayo Vallecano así como comprobar algunos de los jugadores de los que no les había dado una oportunidad todavía, saltó al terreno de juego con nombres no tan habituales y con otros indiscutibles del once titular. El resultado final fue de cinco goles a cero en un encuentro que acabó con victoria lorquina. Dani Ojeda con dos goles, Apeh, Onwu y Merentiel, fueron los autores de los tantos.

Cristian Nasuti jugó de inicio y ya podrá ser alineado frente al Rayo Vallecano al haber recibido el transfer de manera correcta. El gran hombre del partido fue Dani Ojeda, que sorprendió a Fabri con dos goles y un gran juego ofensivo. El canario estaba en la rampa de salida aunque todo podría cambiar tras esta actuación. El entrenador del Lorca afirmó tras el partido haber quedado asombrado con su juego.