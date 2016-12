Julio Velázquez: ''El que nos toque lo afrontaremos con ilusión, pero no nos desviará de la liga''

Google Plus

Julio velázquez en sala de prensa tras el RCD Espanyol - AD Alcorcón | Fotografía: laliga.es

Terminado el partido contra el Espanyol, Julio Velázquez acudió a la rueda de prensa del estadio perico para atender a los medios de comunicación allí presentes. La eliminatoria cayó del lado del Alcorcón tras imponerse por un 3-4 en los penaltis. El fallo de Óscar Plano no impidió la certificación del pase a los octavos con un partido muy bueno por parte de los amarillos.

Julio Velázquez, preguntado por cómo se encontraba el vestuario tras la victoria conseguida hace unos instantes sobre el verde, el técnico afirmó que ‘’el vestuario está muy bien, muy contento y todos estamos muy felices ya que hemos pasado de ronda ante un equipo como es el Espanyol. Lo normal en estos casos es felicidad y entusiasmo. Me alegro especialmente por los chicos porque se lo merecen, está siendo un campeonato muy difícil y vamos a tener que luchar muchísimo en el campeonato liguero para conseguir la permanencia. Llevamos un tiempo mereciendo bastante más de lo conseguido fuera de casa y me alegro por la afición, por la gente del club y por los jugadores porque hemos sido un digno competidor. Hemos hecho un partido serio, con rigor y me voy muy feliz porque los jugadores demuestran una profesionalidad excepcional día tras día, y es una muy buena manera de irnos de vacaciones.’’

El Alcorcón, al pasar a octavos de final de La Copa del Rey, se puede enfrentar contra equipos como pueden ser el Real Madrid, el Atlético de Madrid, el FC Barcelona o el Sevilla, entre otros muchos equipos. Preguntado por sus preferencias, el técnico amarillo contestó que ‘’el que toque lo vamos a afrontar con dignidad y con seriedad. No nos puede desviar de la liga, que es nuestra realidad. Vamos a tener que sufrir muchísimo hasta la jornada 42 por la permanencia, esto es un premio al trabajo, al sacrificio y el que nos toque lo afrontaremos con ilusión pero sin que nos desvíe de nuestra realidad que es la Segunda División, que es una categoría muy dura y muy igualada y no nos podemos despistar de eso.’’