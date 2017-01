Julio Velázquez: ''Hemos sido merecedores de ganar, pero nos ha faltado concretar las ocasiones''

Google Plus

Julio Velázquez en la sala de prensa de Santo Domingo | Fotografía: laliga.es

El Alcorcón acabó la ida de los octavos de final de la Copa del Rey en Santo Domingo con un resultado sin goles, 0-0 contra el Córdoba. La eliminatoria se decidirá en Córdoba, en el Arcángel y de aquí saldrá el único equipo de Segunda División que estará en cuartos de final y que se enfrentará a los ocho mejores equipos de España.

Al término del partido, el entrenador del Alcorcón, Julio Velázquez, compareció ante los medios de comunicación en la sala de prensa del Estadio Municipal de Santo Domingo: ‘’Un día más me voy tremendamente orgulloso de los jugadores y de su actitud, del compromiso y del saber estar y demostrando que este equipo por encima de todo es un equipo y todos tienen ganas de aportar. Hablando del partido, nos ha costado entrar los primeros doce minutos y luego el equipo ha ido creciendo a lo largo de los minutos, en la segunda mitad hemos intentado robar arriba y rápido, dominar el ataque posicional, las transiciones rápidas, hemos estado en disposición de ganar y creo que hemos sido merecedores de ello, pero nos ha faltado concretar alguna. Como positivo no hemos encajado en casa y en una eliminatoria eso no es malo. Nuestro objetivo principal es la liga pero la copa esta para disfrutar’.’

Preguntado por la posición de Pablo Pérez, algo distinta de la habitual, Julio Velázquez alegó que ‘’no es delantero, principalmente es mediapunta, segunda punta, con más llegada y muchísimo trabajo. Lo que pasa que Alvaro Giménez está tocado desde el otro día en un entrenamiento y para nosotros lo principal es la liga y hay que gestionar los minutos. Hemos quitado a David Rodríguez y en el primer momento hemos dejado a Óscar en la mediapunta y a Pablo arriba y lo que le pedimos es que apareciera más en el espacio y que intentara estirar a los centrales desde la sujeción para facilitar a Óscar Plano’.’

En los últimos días y como consecuencia de ser apartados, Iván González y Manuel Sánchez han rescindido contrato con el Alcorcón, además que se espera que Luís Fernández también lo termine haciendo. A esto, el técnico alfarero compareció respondiendo que ‘’la parte deportiva se desarrolla entre la dirección y el staff técnico y a partir de ahí nada más que decir, solo hablo de los jugadores que tengo y de los cuales estoy muy agradecidos y se están dejando la vida día a día y hay que hablar de los que están’’.

Para finalizar, fue preguntado por la situación de Martin Luque, ya que se le esperaba para llegar con el resto de sus compañeros el día 29 de diciembre y ha llegado cinco días tarde. ‘’Es un jugador de otro continente, y ha tenido que solucionar unos problemillas personales. Ahora que ha llegado se pondrá a trabajar y estará a disposición para cuando lo necesitemos. Está evolucionando de manera importante y como todo jugador hay que cumplir los tiempos, pero como humano que es todos tenemos situaciones que solucionar .’’