Julio Velázquez: "No tenemos nada que perder, pero sí mucho que ganar"

Julio Velázquez dirigiendo un entrenamiento. | Fotografía: libertaddigital.com

Julio Velázquez comparecía en la sala de prensa del Estadio Municipal de Santo Domingo horas antes de disputar la vuelta de la Copa del Rey contra el Córdoba CF en El Arcángel.

Preguntado por el partido contra el Córdoba, Julio Velázquez afirmó que ‘’no tenemos nada que perder pero sí mucho que ganar. Ellos en su casa son los favoritos, obviamente, pero nosotros intentaremos hacer el partido que más nos beneficie para poder pasar la eliminatoria. Lo importante sigue siendo la liga porque es donde nos jugamos todo, afrontamos nuestra realidad partido a partido ahora la Copa la estamos afrontando de la manera más profesional posible y vamos a intentar ser competitivos. En cuanto mañana pite el árbitro el final, ya estaremos pensando en el Lugo y si no pasamos de ronda no pasará nada. Respecto a la posibilidad de los penaltis, no es algo que entrenemos, no lo hemos hecho anteriormente y no lo hemos hecho esta vez tampoco, pero sí que hay jugadores que deciden quedarse a practicarlos después de los entrenamientos'', declaró.

Respecto a Martín Luque, Pablo Pérez y las rotaciones, el míster alfarero concluyó que ‘’en cuanto a Pablo Pérez y el supuesto caso de su vuelta a Gijón, no hay nada más que decir. Pablo no va a salir de Alcorcón porque tiene contrato hasta final de temporada y ya. Es un chico maravilloso que nos aporta grandes cosas en el campo, estamos encantados con él y no va a salir. Por su parte, Martín Luque tiene opciones de entrar en la convocatoria, está entrenando muy bien desde que llegó e incluso ha realizado dobles sesiones, así que veremos qué tal y las sensaciones de mañana pero estamos en una línea positiva. Hay que tener en cuenta las cargas competitivas y de minutos que los jugadores están teniendo y entrarán unos y saldrán otros, porque todos trabajan muy bien todos los días. Lo importante es el grupo porque juegue quien juegue saldrá un equipo serio durante los 90 minutos'', subrayó.