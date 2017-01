El Alcorcón tendrá otra historia que contar

Google Plus

Los jugadores del Alcorcón celebrando su histórico pase a cuartos de final. | Fotografía: laliga.es

Salía a jugar el Alcorcón la vuelta de los octavos de final de la Copa del Rey. El conjunto alfarero con un gol podía hacer mucho daño al Córdoba gracias al valor que tiene no encajar goles en casa. El conjunto local salió decidido a tener la pelota bajo su dominio, mientras que el Alcorcón se mantenía expectante y esperando su oportunidad para lanzar un contragolpe o alguna que otra jugada elaborada ya con la pelota en su posesión. En el minuto 6 llegó la primera ocasión del partido a los pies de Juli, un ex amarillo, que tras un córner ensayado y libre de marca, remató fuerte pero la pelota no acaba entrando. Sería en el minuto 8 cuando llegaría el punto de inflexión del encuentro, Unái Elguezábal intentó erróneamente ceder un balón en dirección al otro central, Rafa Páez, y es el experimentado delantero italiano, Piovaccari, quien lo interceptó para poner por delante al conjunto cordobés a los primeros ocho minutos de juego. En el minuto 14, fue el propio Unái Elguezabal quien en un saque de esquina acaba rematando un balón que le cae en los pies a David Rodríguez y que salió desviado por poco rozando la escuadra izquierda de la portería rival. Ya en el minuto 20, a punto David Rodríguez de recoger un balón filtrado que le dejaba solo contra el portero, pero el central cordobés Bijimine intercepta y desvía en los instantes finales.

En el minuto 28, el infortunio se cebó con Rafa Páez, que se lesionó y tuvo que ser sustituido por Fede Vega, quien iría al lateral y sería Bellvís quien ejercería de central como ya ocurrió en partidos anteriores. La primera mitad continuaba y el equipo cada vez iba a menos. Las ocasiones del Córdoba se sucedían una tras otra mientras que el Alcorcón apenas podía contrarrestarlas, Iván Alejo estaba muy bien marcado por el rival, que conocía el peligro del extremo. El mejor jugador de la primera mitad fue el portero de los alfareros, Dani Jiménez, que deleitó a los espectadores con tres paradas de mucho nivel y dificultad.

Ya en la segunda parte, el equipo salió con otra mentalidad totalmente diferente. La presión se hizo mucho más efectiva y el equipo empezó a verse mejor. En el minuto 51, poco después de empezar la segunda mitad, en una de las posesiones largas que intentaba seguir haciendo el Córdoba -al igual que en la primera parte-, Toribio robó un balón en el medio campo y Álvaro Rey recogió la bola comenzando una veloz estampida hacia la portería rival, finalmente le cede a David Rodríguez que tras un partido donde falló dos claras contra el UCAM Murcia, en esta ocasión no perdona y marca para poner el nerviosismo en la hinchada local. El Córdoba, conocedor del daño de este gol, empezaría a notar la ansiedad también. Nélson, se soltaría algo más en la segunda parte al igual que Alejo, ya algo liberados de sus marcas como consecuencia de la imperiosa necesidad del Córdoba por marcar, y en el 58, Nélson realizaría una buena jugada por banda introduciéndose por un lateral del área que por poco no acabó en gol. Por su parte, Álvaro Rey, que estaba cuajando un muy buen partido en la segunda parte, no consiguió hacer un gol tras quedarse casi a portería vacía. Pero fue en el minuto 68 cuando el Alcorcón dio la estocada final al conjunto cordobés: un balón quedó muerto a la altura del medio campo y desde ahí arrancó Iván Alejo, que con una galopada descomunal se plantó delante del portero y dos rivales, los acaba recortando con dos fintas y el disparo finalmente le salió ajustado al palo corto del portero. En la celebración, festejó con rabia y se besó el escudo.

A partir de ese momento, el Córdoba lo intentó con más corazón que cabeza y el Alcorcón a punto estuvo de materializar la sentencia final. Entraron Kadir y Martín Luque como últimos dos cambios, pero su labor fue más bien defensiva y participaron poco en ataque, porque a pesar de que el Córdoba llegaba, no lo hacía con claridad. Pero el Alcorcón tampoco buscó con demasiado ahínco el tercer gol, conocedor del resultado y del tiempo que le quedaba, que claramente iba muy a su favor.

Finalmente la eliminatoria se saldó con la eliminación del Córdoba y la consecución del pase a la siguiente ronda del Alcorcón que hace historia tras pasar por primera vez a cuartos de final de la Copa del Rey, donde se enfrentará a un grande mediante sorteo y será el único representante de la Segunda División, que ya está entre los ocho mejores equipos de España.