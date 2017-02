Previa AD Alcorcón - CD Numancia: A por todas

Foto del partido de ida, que acabó con 1-1 en el marcador. Fuente: laliga.es

Qué bonita es una liga cuando está muy reñida. Este el caso de LaLiga 1|2|3 y de dos equipos como Alcorcón y Numancia, que se encuentran a cinco y cuatro puntos respectivamente de los puestos de play off de ascenso, a pesar de encontrarse en 13º y 11º posición. Ahí reside la vitalidad de los tres puntos de este partido: ganar podría acercar aún más a cualquiera de los dos conjuntos al sueño de disputar la Primera División Española.

Los alfareros solo han perdido un partido en competición liguera en lo que va de 2017, aunque es cierto que no se les da muy bien eso de jugar fuera de casa. De hecho, de los diez partidos en los que han caído, nueve han sido como visitantes, por lo que intentarán sumar una victoria como locales ya que es su punto fuerte. Además, con la última incorporación de Marko Bakic al equipo madrileño, esperan poder alcanzar uno de los seis primeros puestos y luchar por una plaza en la élite.

Por su parte, los rojillos también cuentan con un gran fichaje de última hora: un matador muy conocido en la más alta competición como es el navarro Kike Sola. Sin embargo, las estadísticas les perjudican de cara al partido del sábado: solo cuentan con una victoria como visitantes. El conjunto dirigido por Jagoba Arrasate busca romper esa mala racha ante el Alcorcón, poniéndose así muy cerca de los puestos de play off.

¿Por qué no?

Alcorcón se puede permitir soñar con LaLiga Santander. Aún permanece en las memorias de los aficionados el último triunfo de los amarillos ante el líder, el gran Levante de López Muñiz. Y es que los aficionados alfareros pueden estar muy orgullosos de su club, y su lucha por la Copa del Rey fue memorable: no sólo alcanzaron los cuartos de final, sino que aplastaron futbolísticamente hablando a un equipo como el Alavés en Mendizorroza. Los jugadores animan a su afición destacando que este puede ser un gran año para la plantilla amarilla.

La baja más significativa que sufrirán los madrileños ante el Numancia será, según Julio Velázquez, la de Rafa Páez. El entrenador acusa al esfuerzo del partido copero de Alavés de atacar físicamente a sus jugadores, algo que no pondrá como excusa ante un posible bajo rendimiento. Velázquez tampoco contará con Pablo Pérez, que fue expulsado en el partido contra el Levante. La realidad es que el Alcorcón pasa por un gran momento en lo que a juego se refiere, por lo que tanto futbolistas como cuerpo técnico animan constantemente a su afición para que en Santo Domingo pueda haber un final feliz el sábado y sumar esperanzas para final de temporada.

Espina clavada

Jagoba Arrasate y su ejército asaltaron Getafe la pasada jornada y vienen a Alcorcón dispuestos a volver a ganar otra batalla. Manu del Moral, con nueve goles, es el máximo anotador del conjunto de Soria, aunque, por desgracia para los numantinos, sigue tocado, por lo que Valcarce y Morillas seguirán siendo la baza ofensiva más peligrosa del equipo rojillo para ganar en Santo Domingo. Conseguir los tres puntos sería poner encima de la mesa un proyecto más que ilusionante de cara a la próxima temporada.

Como se destacaba anteriormente, el Numancia, al igual que el Alcorcón, no es en absoluto un buen visitante: tan sólo ha logrado llevarse los tres puntos una vez de once que ha jugado fuera de casa. No obstante, con la llegada de Kike Sola esperan recuperar el fruto del fútbol, el gol, y adelantar unos cuantos pasos en busca de su objetivo. Además, ganar como visitante es un reto pendiente que supone un plus que motiva a toda la plantilla para el partido del sábado, por lo que le pondrán las cosas más que difíciles a los alfareros.

Igualdad histórica

Santo Domingo albergará un choque que suele decidirse con tablas en el marcador: hay que remontarse tres años atrás para ver una victoria, que en ese caso fue un Numancia - Alcorcón que acabó con triunfo para los alfareros. De hecho, el resultado más repetido en los últimos años es 1-1. No obstante, los numantinos no han cosechado una derrota en Santo Domingo desde 2011 y, según afirman, desean prolongar esa buena racha.

Hablando de estadísticas, los rojillos tienen mucho peligro que ofrecer: más pases realizados y más disparos efectuados que los amarillos reflejan un juego algo más elaborado y que puede poner en aprietos a los locales. El Alcorcón destaca, sin embargo, en amonestaciones recibidas: suma 64 amarillas en lo que va de temporada, frente a las 39 de los numantinos. Por último, en lo referente a los goles, el Numancia marca más que el Alcorcón, pero también encajan más.

Arbitrará Ais Reig

Saúl Ais Reig será el encargado de arbitrar el encuentro. El colegiado alicantino suma un total de 58 partidos arbitrados entre 2ªB y 2ª División, destacando un alto porcentaje de amonestaciones: 312 tarjetas amarillas ha enseñado el colegiado en cuatro temporadas, con una media de 5.38 tarjetas por encuentro. Además, los alfareros ya conocen a este árbitro, puesto que fue el encargado del Zaragoza 2-0 Alcorcón de la presente temporada, acabando los amarillos con cuatro tarjetas amarillas en el partido.

Posibles onces