No hubo final feliz

Los amarillos suman una derrota más a su historial después de ver cómo el Numancia, con goles de Calvo y Julio, remontaban el 1-0, obra de Kadir. Al lanzarse al ataque en la segunda mitad descuidaron la defensa, estrategia que acabó por alejarles en el marcador tras un buen contraataque y finalización del Numancia. El conjunto de Julio Velázquez intentó la heroica en el descuento, pero no fueron capaces de empatar ni de sacar algún punto del choque.

Alfareros y rojillos se reunían en Santo Domingo con el objetivo de seguir vivos en la dura carrera por conseguir el ascenso a la máxima división española. Ambos conjuntos venían de ganar a dos equipos conocidos en Primera División, como son el Levante, actual líder de LaLiga 1|2|3, y el Getafe. El partido de ida entre estas dos plantillas se saldó con tablas en el marcador, por lo que se respiraba en el ambiente del encuentro una sensación de dejar claro cuál de las dos se merece una plaza en la élite.

Fuerte desde el principio

El Alcorcón quiso salir a dominar el juego, atacando precipitadamente, algo que les pudo costar más de un susto: sin haberse cumplido dos minutos, Dmitrovic hizo una mala salida que bien pudo haber acabado en un gol en contra. No obstante, los amarillos siguieron con sus ideas bien claras y, de hecho, anotaron un gol a los cuatro minutos, aunque fue anulado por posición más que dudosa de David Navarro

Los visitantes, ante la fuerte presión de los alfareros, no tuvieron más remedio que echarse atrás y organizarse defensivamente. Los madrileños no dejaban ni un respiro al Numancia y ese repliegue provocó que Kadir, tras realizar un centro que no remató nadie pero que despistó a los rojillos, marcara el primero de la tarde, poniéndole las cosas más fáciles a los locales.

Arrasate reflejaba en su rostro la clara falta de precisión y de ideas que estaba sufriendo su equipo. El Alcorcón les superaba en todos los ámbitos de juego y los rojillos parecían incapaces de reaccionar. Los amarillos, conscientes de la situación del partido, prefirieron tomárselo con algo más de sosiego y dejar que el Numancia disfrutara de la posesión más tiempo, dando pie a una mayor participación de su defensa.

La calma llevó al empate

Al ceder el esférico a los rojillos, el juego se trasladó con mayor frecuencia al medio del campo, donde ambos conjuntos tuvieron la oportunidad de demostrar cuál de ellos tenía más solidez. Sin embargo, el Numancia aprovechó la calma alfarera para venirse arriba y crear ocasiones de peligro que no convencían para nada a Julio Velázquez. El Alcorcón estaba permitiendo más de lo que debía.

Los miedos del técnico amarillo se hicieron realidad en el minuto 31 para sorpresa de la afición: Calvo, en un centro al área desde el córner, volvía a poner el empate en el luminoso cuando más cómodo se sentía el Alcorcón. Con el 1-1, los locales recuperaron ese buen hacer ofensivo que les caracterizó al principio del encuentro, frecuentando bastante el campo contrario. El portero numantino, Aitor, pedía tranquilidad y pausa a sus jugadores ante las embestidas que sufrían en los últimos compases de la primera mitad.

La estadística de posesión mostraba el claro equilibrio del partido: un 50 por ciento de posesión que no contentaba a ninguno de los dos bandos. Además, existía cierta tensión manifestada con numerosas entradas violentas que Ais Reig no consideraba dignas de castigo. Después de un minuto de añadido, los dos conjuntos se marcharon a vestuarios para intentar dar con la clave que les llevara a la victoria.

Ais Reig, foco de toda polémica

El penalti cambió el encuentro

Los rojillos regresaron al campo para hacerse notar: el inicio de la segunda parte estuvo marcado por mayor intensidad numantina y mayor presencia en ataque. De hecho, Ais Reig señaló la pena máxima en una jugada que parecía controlada a los tres minutos de empezar, la cual transformó Julio desde los once metros para remontar el resultado. Ante la pasividad alfarera, Velázquez realizó un doble cambio en el que se retiraron Óscar Plano y Víctor Pérez para dar entrada a Bakic y Martín Luque.

Ais Reig se mostraba menos compasivo con el juego del Alcorcón y señalaba algunas faltas bastante rigurosas que podían cambiar el rumbo del partido, decisiones que evidentemente no compartía ningún miembro de la plantilla amarilla. En lo referente al juego, los alfareros empezaron a apostar por las bandas en el ámbito ofensivo, principalmente por la banda izquierda, con el fin de sorprender a la zaga roja.

Hasta el último minuto

Con el paso de los minutos, los locales buscaban el ataque con más desesperación y el colegiado alicantino alcanzaba más protagonismo: el conjunto de Velázquez protestó una mano dentro del área numantina que podía haber sido castigada con un penalti su favor pero que Ais Reig no vio. Los visitantes se aislaban de polémicas arbitrales y querían aprovechar esas protestas con el colegiado para montar contraataques rápidos y sentenciar el partido.

Julio Álvarez aprovechó ese panorama para, en el minuto 81, marcar el 1-3 en un contragolpe después de un rechace y encarrilar al Numancia hacia los tres puntos. No obstante, David Rodríguez acortó distancias tres minutos después desde los once metros y devolvió la emoción a los aficionados. Los alfareros intentaron el empate hasta el último instante, algo que no fueron capaces de conseguir y, por ende, los numantinos cosecharon una victoria que, a falta del desarrollo de la jornada, les coloca octavos, mientras que el Alcorcón se expone a bajar puestos si el Huesca, el Zaragoza o el Córdoba ganan.