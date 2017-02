Previa Córdoba-AD Alcorcón. A por ellos

Google Plus

Cuatro puntos separan al equipo madrileño del andaluz. Si recordamos que el Córdoba está en puestos de descenso, la situación del Alcorcón se vuelve bastante alarmante para el elenco amarillo. Los blanquiverdes buscarán salir de la zona roja de la tabla este sábado en un contexto de mala racha por parte de los alfareros. El conjunto de Velázquez es consciente del panorama de su equipo y no les queda otra que ir a por todas.

Son tres jornadas ya en las que el Alcorcón no conoce la victoria. Desde aquel gran 2-0 frente al líder, los alcorconeros se han dejado la friolera de siete puntos. Han pasado de poder luchar por el play-off a verse más cerca de una bajada de categoría. Julio Velázquez y los suyos no permitirán que esto suceda y plantearán un encuentro más que tedioso en el Nuevo Arcángel.

Más preocupante aún es la postura que se vive en Córdoba: su club lleva sin ganar desde un memorable 3-4 logrado en Copa del Rey ante el Málaga a finales del pasado año. Con este panorama, han asegurado desde la agrupación cordobesa que los aficionados serán el jugador número doce este sábado, poniendo precios bajos para intentar el lleno histórico. Todo está preparado para que los califas salgan de esa mala racha.

Alcorcón no levanta cabeza

Fue un palo bastante duro el partido contra el Zaragoza: el Alcorcón estaba rozando la victoria cuando, en el último minuto, un desentendimiento entre David Navarro y Dmitrovic provocó un empate que los mismos jugadores alfareros calificaban de injusto, debido a la clara superioridad que tuvieron. Córdoba debe ser la elegida para no prolongar más la tan esperada victoria que coloque un poco más arriba a los madrileños.

Cabe destacar en el cuadro alcorconero la baja de Unai Elgezabal, que fue operado tras sufrir una rotura de los tres metacarpianos de la mano derecha el pasado lunes en un entrenamiento. Por lo demás, Julio Velázquez lleva toda la semana preparando a sus jugadores para vivir una triunfante tarde en tierras andaluzas. Tres puntos darían un respiro a la afición alfarera.

“Con vosotros nos levantaremos”

Luis Carrión, técnico del Córdoba, anunciaba en sala de prensa tras la derrota de Levante que el Alcorcón era un rival directo. Como bien decía el entrenador catalán, el Córdoba pasa por una fase agónica en la que cualquier partido ya es una final, sobre todo contra un equipo que se encuentra cuatro puntos por encima. Sin embargo, también afirmaba que los jugadores estaban unidos y que iban a salir juntos de la mala racha.

El club ya ha advertido de sus intenciones de llenar el Nuevo Arcángel poniendo precios bastante populares para su afición. El Estadio pretende ser un infierno para los alfareros y su Presidente también se ha unido a esta causa para manifestar sus ganas de que el Córdoba logre los tres puntos. “Con vosotros nos levantaremos” es el mensaje de apoyo más escuchado en campañas cordobesistas.

Igualdad máxima

Córdoba no se ha olvidado aún de aquel fatídico once de enero, cuando los de Julio Velázquez se impusieron en el Arcángel por 1-2 en la Copa del Rey, eliminando de esta forma al conjunto andaluz. Por ello, existe cierta sed de venganza en los seguidores blanquiverdes, añadiéndole un plus de emoción si cabe al encuentro.

Este enfrentamiento siempre ha sido muy equilibrado: en los últimos seis partidos, dos victorias del Alcorcón, dos del Córdoba y dos empates. Estadísticamente, los amarillos visitan a un elenco más ofensivo y con mayor capacidad de creación de juego, aunque en el fútbol lo que importa es el gol, claramente. Los cordobeses han marcado más goles que el Alcorcón, pero la diferencia está en que han encajado más.

Ojo al árbitro

Juan Luis Pulido Santana será el encargado de pitar el duelo del Arcángel. Esta temporada es la primera que el colegiado canario arbitra en la división de plata, sumando un total de 59 tarjetas amarillas y siete rojas en tan solo 14 partidos. También será la primera vez que dirija un encuentro del Alcorcón, mientras que el Córdoba fue testigo de su arbitraje en su empate contra el Lugo a principios de temporada, cuando los califas recibieron dos penaltis a favor para terminar empatando. Un colegiado muy sancionador que no tolera malos comportamientos.

Posibles onces