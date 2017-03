Velázquez: ''Cuando un club está mal parido desde verano hay que saber convivir con estas situaciones''

Google Plus

Julio Velázquez en la sala de prensa de Santo Domingo | Fotografía: laliga.es

Julio Velázquez comparecía en la sala de prensa del Estadio Municipal de Santo Domingo tras el partido frente al Sevilla Atlético. Los pupilos de Velázquez no pasaron del empate ante el filial sevillista en lo que se suponía como una final anticipada de la lucha por no descender.

Preguntado por el partido, el míster alfarero respondió: ‘’El partido ha sido contra un muy buen equipo, ante un rival con muchas capacidades individuales y ha sido un partido en la tónica de lo que están siendo los partidos en casa. A nosotros nos está faltando esa fortuna y este deporte es estar acertado en ambas áreas’’.

El Alcorcón, con este último resultado, encadena cinco partidos seguidos sin conocer la victoria. El último partido en el que los amarillos sumaros tres puntos fue ante el Levante, en un gran encuentro, pero desde ese día han cosechado tres empates y dos derrotas, con goles en los últimos compases del encuentro. ‘’Ahora llevamos tres partidos fastidiados, por los goles en los últimos minutos y hoy no hemos tenido la fortuna de hacer gol cuando estaba claro. El equipo ha tenido alma, orgullo, una intención clara, no ha sido una falta de actitud ni de querer, simplemente el rival ha contrarrestado lo que buscamos. Al final este deporte es así, hay aspectos que son incontrolables, no hay mucha diferencia entre este partido con otros partidos con otros resultados, es un partido en la línea de lo que somos en casa, pero que nos está faltando esa fortuna. Un punto, a seguir y a pensar en el partido del viernes contra el Elche’’.

Velázquez se refirió con una afirmación rotunda al final de su discurso, alegando la mala planificación de la plantilla desde verano, motivo por el cual el Alcorcón estará abocado a luchar por no salvarse hasta el último momento: ‘’Va a ser una lucha brutal hasta la jornada 42 por eludir la categoría. Cuando algo está mal parido desde el inicio, como está mal parido en este club desde el verano, por las circunstancias que han rodeado y por todo, hasta el final hay que convivir con ello. Podremos entrar en descenso, y salir, pero nos vamos a jugar el descenso entre ocho o nueve equipos y será un exitazo si en la jornada 42 tenemos a cuatro equipos por debajo nuestro’.’