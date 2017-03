Previa Elche CF - AD Alcorcón. ¿Por qué no?

Google Plus

Lejos de pensar que el equipo se encuentra cerca del descenso, el Alcorcón debe corregir errores y mirar hacia adelante si quiere romper la mala racha que desde hace cinco jornadas le persigue y le atormenta. Los de Velázquez visitan esta jornada un campo muy complicado, el Manuel Martínez Valero, pero no hay mejor ocasión para levantar cabeza que cuando un equipo como el alfarero está herido.

El club amarillo, tras dejar otros dos puntos en casa ante el Sevilla Atlético la pasada jornada, intentará llevarse la victoria frente a un Elche que se encuentra en decimosegunda posición. El Alcorcón necesita tres puntos si no quiere verse inmerso en las duras posiciones de descenso, así que no queda otra que ganar este viernes en el feudo ilicitano, algo difícil pero no imposible.

El Elche, por su parte, viene de perder contra el líder, el Levante, después de empezar adelantándose en el marcador. Tampoco puede presumir de buena racha el conjunto de Toril: en los últimos cinco partidos, sólo ha ganado uno, así que no pondrá las cosas fáciles al Alcorcón. En tierras alicantinas, los aficionados blanquiverdes se sienten confiados, pero siempre siendo cautelosos porque en fútbol todo es posible.

¡Al ataque!

Nadie puede negar que fue un palo duro para los seguidores alfareros el empate en casa contra el filial hispalense del Sevilla. De hecho, algunos no se podían creer cómo el equipo amarillo era capaz de dejar escapar algunas ocasiones muy claras de gol. No obstante, Velázquez fue muy claro en sus declaraciones: hay que corregir errores y mirar hacia adelante para que esto no vaya a peor.

El técnico salmantino destacó también que van a luchar a muerte por la permanencia, y una de las finales es el Elche, así que apelaba a la unión de club, afición y plantilla para lograr una victoria en Alicante. El equipo amarillo viajará a Elche en busca de lo que puede ser el comienzo del resurgir del Alcorcón, pero para eso la concentración debe ser la base de los madrileños.

Ganar para estimular

Toril y los suyos no están para perder más puntos. El Elche ha demostrado esta temporada que puede luchar por puestos de play-off, pero, al igual que el Alcorcón, no ha tenido fortuna en muchos encuentros que eran importantes. El último fue la pasada jornada, en la cual visitó al líder y, después de empezar ganando, los franjiverdes vieron cómo el Levante les remontó y les arrebató una victoria que podía significar más que tres simples puntos.

El Elche recibirá al equipo amarillo con la baja de Albert Dorca, pero como afirmaba Velázquez: “Es un gran equipo con muy buenos futbolistas, así que tiene capacidades para suplirla con otros grandes jugadores”. Tres puntos podrían llevar al equipo ilicitano incluso al noveno puesto, por lo que es vital la victoria. Por último, Toril señaló que sus hombres merecen un triunfo como premio a su trabajo.

Al Alcorcón se le da bien el Elche

Hasta en cuatro ocasiones se han enfrentado estos dos conjuntos en 2016 y los números señalan un gran predominio del Alcorcón: tres victorias del club amarillo por una del Elche. De hecho, la última vez fue el pasado once de noviembre, en el que los alfareros visitaron el Martínez Valero para la vuelta de la tercera ronda de la Copa del Rey, imponiéndose el Alcorcón por un gol a cero.

En lo referente a las estadísticas, el Elche supera con creces al juego del equipo madrileño: tiene mayor acierto de cara a portería y mejor porcentaje de pases, lo que refleja un buen estado en el centro del campo y en la forma de mover el balón. Sin embargo, el Alcorcón ha recibido once goles menos que los franjiverdes, aunque esto no importa si, al fin y al cabo, el Elche se encuentra cinco posiciones por encima.

Ojo a las tarjetas

Arcediano Monescillo será el encargado de arbitrar el encuentro. El Alcorcón ya conoce a este colegiado, puesto que le pitó en la visita del Córdoba al Estadio Municipal de Santo Domingo en Septiembre, partido que los alfareros acabaron perdiendo. Es un árbitro bastante sancionador: ha enseñado un total de ochenta cartulinas amarillas y tres rojas en 32 partidos esta temporada, por lo que demuestra que no tolera ninguna acción violenta.

Posibles onces