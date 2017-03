Julio Velázquez: "Vamos a tener que luchar muy duro hasta el final y estar todos muy unidos"

Google Plus

Julio Velázquez en un partido con el Alcorcón | Fotografía: Laliga.es

El abismo, a un paso. El Alcorcón viaja a Elche con la intención de conseguir un buen resultado que le permita seguir fuera de los puestos de descenso. Los alfareros abrirán la 29 jornada de Liga en el Martínez Valero, un campo en el que ya saben lo que es ganar esta temporada después de imponerse al cuadro ilicitano en la tercera ronda de Copa del Rey.

Julio Velázquez, entrenador del Alcorcón, compareció ante los medios para dar sus impresiones antes del choque ante el Elche. "El equipo se encuentra muy bien, con optimismo, energía positiva, ilusión y con ganas de competir en condiciones óptimas para que esto nos ponga en disposición de, al menos, sumar", comentó el técnico amarillo.

El empate a cero ante el Sevilla Atlético alargó a cinco la racha de partidos sin conocer la victoria. No obstante, el preparador alfarero prefiere no atender a datos de este tipo y se ciñe a la realidad. "Las estadísticas o números van en función de lo que cada uno quiera reseñar. La realidad es que el equipo está fuera de los puestos de descenso y que ojalá acabara así la temporada. Nuestro éxito y objetivo se cumplirá si al final del campeonato conseguimos la permanencia, algo que he repetido por activa y por pasiva", comentó.

La victoria del Elche ante el Reus ha hecho que el equipo se sitúe en la zona tranquila de la tabla. Preguntado por el equipo alicantino, Velázquez declaró: "Es un conjunto muy bien confeccionado y que perfectísimamente podría estar peleando por puestos de play-off pero que, como nosotros, en varios encuentros le ha faltado fortuna para concretar la puntuación que merecía sobre el campo".

Velázquez: "El equipo se ha llevado palos importantes"

Desde que cogió los mandos del equipo en la jornada 10, Velázquez nunca se ha desmarcado del objetivo principal, el de la salvación. Por ello, una nueva jornada más, recalca la dificutad que supone lograr este objetivo. "Vamos a tener que luchar muy duro hasta el final y estar todos muy unidos, plantilla, afición y club para conseguirlo. No tengo ninguna duda de que se va a lograr pero va a ser un camino muy duro como lleva siendo desde la jornada 10 que cogimos al equipo. Dicho esto, podíamos estar más arriba para estar más tranquilos pero al final las cosas en el fútbol, como en la vida, ocurren por algo", señaló.

Por último, sobre el estado anímico del equipo Velázquez comentó: "El equipo se ha llevado palos importantes y estamos trabajando emocionalmente también para levantar la cabeza, pensar en positivo y ser más grupo si cabe. Estamos trabajando muy bien y veo al equipo con buena onda y energía, más allá de los resultados. Vamos a luchar a muerte para continuar en la categoría una temporada más", concluyó.