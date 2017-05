Previa AD Alcorcón - Cádiz CF: cada vez menos balas en la recámara

Google Plus

Nueva final en Santo Domingo. Esta ocasión será el Cádiz será verdugo o víctima de un Alcorcón necesitado y en plena caída libre hacia Segunda B. El equipo local buscará redimirse de sus últimos encuentros y reconciliarse con la afición para afrontar un duro y feroz final de temporada luchando por permanecer otro año más en la categoría de plata del fútbol español. Todos los fines de semana es una final, y lo será hasta final de temporada, pero cada vez van quedando menos cartuchos para gastar en el Alcorcón.

Ganar o descolgarse

El Alcorcón, ahora mismo tiene en su haber 37 puntos. Rivales como Mallorca y Mirandés tienen 33 y 32 puntos, que se han descolgado y necesitan muchos puntos para salvar la categoría ya que la salvación se encuentra ahora mismo en 41 puntos a falta de que jueguen todos. El conjunto alfarero, si quiere poder optar a salvar la categoría de plata, deberá ganar al Cádiz sí o sí para no desengancharse de la pelea y no alejarse mucho en cuanto a puntos de los rivales que marcan la línea de salvación ya que de los últimos 11 partidos, el Alcorcón solo ha ganado uno, el disputado en Santo Domingo ante el Mallorca.

Por su parte, el Cádiz, situado en puestos de playoff en quinta posición, también estará apretado por la situación clasificatoria en lo referente a sus aspiraciones de playoff, ya que tiene 54 puntos y el Huesca, que marca la séptima posición fuera de la zona de liguilla, está tan solo a dos puntos. Un partido de aspiraciones que a las alturas a las que circula ya el campeonato se antoja vital para ambos.

Cambios en los últimos partidos

En el partido anterior ante el Reus, Julio Velázquez decidió no alinear a Owona y ni siquiera lo convocó. El central camerunés no estaba lesionado como pudo confirmar el club por lo que fue decisión técnica y fue Rafa Páez, quien no jugaba un solo minuto desde el 20 de noviembre en la contundente derrota ante el Cádiz por 4-1. Iván Alejo, tras su partido más que descafeinado contra el Getafe tampoco fue alineado y el míster alfarero decidió innovar colocando a David Rodríguez en banda y Álvaro Giménez de delantero centro.

La afición, más disgustada que nunca

En estos momentos la afición del Alcorcón está muy enfadada con el equipo. Hay reproches a todos los sectores del club, tanto a jugadores, como cuerpo técnico y sobre todo la directiva, quien desde el comienzo del verano pasado, ya tomó la decisión de cambiar por completo el escudo del club y poner otro que a la mayoría de los sectores de la afición les pareció ''un ultraje par toda la historia del Alcorcón''. Por su parte, el cuerpo técnico y los jugadores, quedaron muy señalados desde la derrota sufrida en casa por un contundente 0-3 ante el Getafe, el equipo no dio síntomas de mejoría pese a ir perdiendo en casa y el cuerpo técnico no encontró soluciones.

Julio Velázquez conoce la situación y por eso mandó un mensaje reconciliador en rueda de prensa alegando que ''estamos para pedir poco, primero tenemos que dar todo para que, a partir de ahí, la afición se conecte con el equipo porque son un factor decisivo para nosotros''. El Alcorcón se juega este domingo ante el Cádiz una de sus últimas balas, partido en el que todos deben sumar.

Posibles alineaciones

En esta ocasión, el once inicial de Julio Velázquez parece menos claro que nunca. Con Bellvís sancionado tras ver la roja en el anterior partido, Razvan apunta al once inicial ya que Nèlson está totalmente recuperado pero sin ritmo de partido tras dos meses de lesión. Owona puede volver a la posición de defensa central, aunque ahí también está la duda de si volverá a alinear a Rafa Páez tras su partido en Reus. Y de arriba, el único claro es David Rodríguez, que una vez más volverá a ser quien tenga las llaves de los goles del Alcorcón, la duda es quien le acompañará y en qué posiciones exactamente.