Previa AD Alcorcón - Rayo Vallecano: Tres puntos de oro

Este sábado, el Alcorcón tiene una ocasión de oro para salir de puestos de descenso. Cuando parecía que el equipo iba cuesta abajo, los amarillos demostraron la semana pasada que nada es imposible si se cree. Solo dos puntos separan al Alcorcón de la permanencia y son cinco los partidos que restan para que termine la temporada. Ya solo hay hueco para aquellos que piensan que el Alcorcón merece estar en Segunda División.

El conjunto de Velázquez, tras una inesperada victoria la pasada jornada frente al Oviedo, se encuentra a una victoria, en el caso de que los que están por encima perdieran sus partidos, de salir de la zona roja de la tabla, objetivo que persigue el Alcorcón desde hace unas cuantas jornadas. Santo Domingo es el lugar ideal para conseguirlo y toda la plantilla es consciente de ello.

Pero no será para nada fácil. El Rayo Vallecano será el rival y cabe destacar que viene de ganar al líder, aunque eso sí, el Levante ya estaba matemáticamente clasificado para jugar la temporada que viene en LaLiga Santander y no se jugaba nada. Estando lejos de los playoff de ascenso, parece a simple vista que el Rayo no tiene nada que ganar, pero no está muy lejos del descenso y no quiere riesgos.

Sí se puede

Los alfareros lograron en el Estadio Carlos Tartiere lo que parecía imposible. El Oviedo, que estaba disputando una plaza en los playoff de ascenso, se enfrentaba a un Alcorcón que no levantaba cabeza y que veía cómo su equipo se alejaba de la permanencia. Sin embargo, Velázquez motivó a los suyos y se comieron al conjunto de Hierro, robándoles tres puntos vitales para la lucha por la Segunda División.

El técnico amarillo subrayaba en rueda de prensa que el triunfo tuvo mucho mérito debido a que el Oviedo era un equipo muy fuerte en casa y el Alcorcón era uno de los peores visitantes de LaLiga 123. No obstante, rompieron todos los pronósticos y ahora tienen muy cerca la salvación. Una victoria en el derbi madrileño puede ser vital para el devenir del Alcorcón.

Los visitantes vienen animados

En el Rayo, por su parte, saben que están bien posicionados, aunque solo seis puntos les separan del descenso. Los jugadores repiten una y otra vez que les quedan cinco finales por jugar, ya que los que están más abajo que ellos no pierden y la disputa por la permanencia está cada vez más apretada. El derbi también será para ellos una oportunidad muy buena para distanciarse de sus rivales.

De hecho, los franjirrojos vienen más que motivados, ya que lograron los tres puntos la semana pasada ante el líder, el Levante, aunque ellos ya no se jugaban nada. Aún así, desde Vallecas resaltan que van a luchar hasta el final para mantener la categoría y, de esta manera, poder el año que viene tener otra ocasión de volver a la Primera División Española, la élite.

A romper la racha

Este encuentro se decanta, para desgracia de los aficionados alcorconeros, a favor del Rayo Vallecano. Los franjirrojos han ganados los últimos cinco derbis en los que se han encontrado con los alfareros. De hecho, hay que remontarse siete años atrás para ver un triunfo del Alcorcón. Sin embargo, el fútbol no tiene memoria y los pronósticos están para romperse.

Las estadísticas también se posicionan en contra del conjunto de Velázquez. El Rayo Vallecano supera en goles a favor y tiene menos goles en contra en su haber que el Alcorcón. Además, en lo que respecta a próximos encuentros, el Rayo tiene un calendario más ‘asequible’ debido a que jugará contra equipos de abajo de la tabla, mientras que el Alcorcón, por ejemplo, visita la semana que viene al Girona, segundo clasificado.

Cuidado con el juego sucio

Isidro Díaz de Mera Escuderos pitará el derbi madrileño, siendo esta es la primera temporada del colegiado castellano-manchego en la división de plata. Díaz de Mera no es bien recordado por ninguno de los dos equipos, puesto que se encargó de dirigir la derrota del Alcorcón en Almería, además de un empate y una derrota del Rayo Vallecano contra Elche y Levante, respectivamente. Cabe destacar que es un árbitro con un alto promedio de amonestaciones (6’33 amarillas por encuentro).

Posibles onces