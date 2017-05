Julio Velázquez: ''Es un punto con muchísimo valor que nos permite seguir en la lucha''

Google Plus

Julio Velázquez en la sala de prensa de Montilivi | Fotografía: laliga.es

Empate sin goles entre Girona y Alcorcón. Punto que deja a los locales con sabor a poco y a visitantes con una gran sensación de solides defensiva. Con este punto, el Alcorcón se sitúa un punto por encima del descenso, que actualmente marca el Nástic.

Preguntado de manera general, Julio Velázquez, el entrenador del Alcorcón, respondía: ‘’El partido ha sido un poco lo que preveíamos, nos enfrentábamos a un grandísimo equipo. El Girona tiene jugadores con una calidad extraordinaria y nosotros hemos seguido el plan de actuación de las últimas jornadas, el crecer desde la solidez defensiva, crecer desde ser un equipo compacto, intentar no conceder y bueno, al final para que ese plan de actuación se pueda llevar a cabo, lo fundamental es que los jugadores estén por la labor. Yo me quito el sombrero ante mis jugadores, hay un grado ahora mismo de compromiso, de solidaridad y de actitud excepcional y eso es lo que nos está dando esta dinámica actual. 7 puntos de los últimos 9 habiendo jugado dos partidos fuera de casa ante Oviedo y Girona. ’’

El partido se desarrolló continuamente en campo del Alcorcón, con un Girona que asediaba pero no encontraba la rendija por la que penetrar la portería visitante. ‘’Han estado excepcionales los once que han jugado de inicio y los que han salido desde el banquillo, que en estos momentos es fundamental’’, afirmaba el míster alfarero. ‘’En la segunda parte sí que han sido capaces de someternos un poco más pero bueno también hemos tenido nuestras opciones para a través de la transición intentar acercarnos, sí que en esas dos o tres que hemos podido tener nos han faltado claridad en ese último pase pero bueno, considero que el equipo ha defendido muy muy bien, aunque en alguna situación particular el azar ha estado de nuestra parte y el partido ha sido lo que preveíamos, un equipo que ataca muy bien, sin secuencias excesivamente largas de pase, que busca rápido llegar a zonas finales a través de diagonales, con los lados opuestos, a través de situaciones directas en el carril central con los dos puntas, que tiene muchísimos jugadores que son capaces superar líneas de presión a través de la conducción. Hemos sido capaces en muchas fases del juego de minimizar la peligrosidad real en nuestra zona de iniciación, aunque obviamente han vivido en nuestro campo pero lo que son situaciones claras hemos sido capaces de miniarlas. ’’, sentenciaba Julio Velázquez.

Quedan nueve puntos en juego, el Alcorcón actualmente tiene 44 puntos y dos de los partidos restantes son en Santo Domingo. El técnico amarillo enfatizaba en el punto conseguido: ‘’Un punto que tiene muchísimo valor y que nos permite seguir en la lucha porque hace quince días estábamos terminales y sabemos que hasta la última jornada será una lucha tremenda por conseguir el objetivo.’’