Análisis del Rival: Real Sporting de Gijón

Fuente: La Liga

Paco Herrera y sus hombres realizarán su puesta de largo en el estadio alfarero. El sorteo del calendario decretó que así fuera y así será. El Sporting de Gijón vuelve a la categoría de plata tras un periplo de dos temporadas en Primera a la que espera volver lo más pronto posible. Jugadores clave como Mére, Cuellar o Burgui han abandonado el barco pero el Sporting sigue siendo uno de los firmes candidatos al ascenso.

La temporada pasada fue un tanto convulsa para el equipo asturiano pues desde el comienzo no se empezó con buen pie y certificó su descenso en Ipurúa frente al Eibar una jornada antes del final. Abelardo y más tarde Rubí, no pudieron evitar el fracaso en el banquillo de El Molinón. Sin embargo, La Mareona, como se conoce a la afición sportinguista, no ha dejado de lado a su equipo y ha llegado a superar su propio récord con 23.000 abonados.

Su última temporada en Segunda División el Sporting consiguió el ascenso directo sumando 82 puntos y superando por golaveraje al Girona. Durante aquella temporada, dirigidos por Abelardo sumaron también 21 partidos ganados, 19 empatados y tan solo dos perdidos.

Frente al Alcorcón supo hacerse con la victoria en El Molinón por 2-1 y no pasó del empate a 0 en Santo Domingo.

Estadísticas del rival

La pretemporada del equipo rojiblanco ha sido positiva. Ha servido para analizar fallos, corregirlos y estudiar a fondo los puntos fuertes del equipo. Con dos derrotas frente a Celta y Barakaldo, dos empates y cinco victorias, el equipo de Paco Herrera está listo para volver a competir de manera oficial y enfrentarse a 42 partidos de máxima exigencia.

La plantilla que Paco Herrera tiene a su disposición goza de una gran versatilidad y posibilades de juego. En portería Mariño parece ser el primero en la carrera por la titularidad, en defensa, los laterales seguirán optando para Lora y Canella con una pareja de centrales que se disputarán Babi, Barba o Lillo. En el centro del campo, jugadores como Bergantiños, Isma López o Carmona parecen fijos y en ataque Scepovic, Carlos Castro o el recién llegado Michael Santos pueden ser de la partida.

La relación entre Paco Herrera y Santo Domingo es de amor y odio. Pues si el curso pasado al frente del Real Valladolid supo vencer por 1-2 alineando a cinco defensas, en temporadas pasadas con el Celta o Las Palmas no ha tenido la misma buena suerte.

En definitiva una gran primera prueba para el equipo de Julio Velázquez al que le acompañará su publico en las gradas.