Julio Velázquez: "Hay que levantar la cabeza y seguir caminando"

Salía Julio Velázquez a sala de prensa tras la derrota que sufría su equipo en casa ante el CD Lugo por 0-1.

Preguntado por el partido en general, Julio Velázquez comentó que: ‘’Es algo difícil de explicar, lo primero que quiero hacer es agradecer a los jugadores la predisposición que han tenido, la actitud que han tenido, porque la situación no es fácil y se han comportado como unos campeones. Analizando el partido, ha sido un partido de la categoría, disputado, creo que hemos estado muy metidos, muy sólidos, muy compactos, transitando bien y degenerando ocasiones, hemos tenido dos ocasiones clamorosas, una de Dorca y otra de Giménez, muchas llegadas laterales, he visto un equipo muy comprometido con la causa, muy solidario, y creo que no hemos merecido ni el empate, sino la victoria. Después de las que llevamos que nos pasa de todo, se te queda cara de tonto, pero esto es la vida, es para valiente si hay que levantar la cabeza y seguir caminando. ’’

Cuestionado por la afición, se le preguntó a Julio Velázquez si temía por su puesto: ‘’Es la típica frase y es normal, no se trata de temer o no temer, después de la del año pasado, cuando llegamos aquí, como estaba el equipo, el proceso fue durísimo y conseguir la salvación fue como ganar la liga fue muy muy duro para todos, por fuerza, por creer, por estar con entereza, en ese sentido no tenog ningun problema, todo lo contrario. No se trata de temer o no temer, fuerza toda la del mundo, ganas todas las del mundo y aquí no es una situación normal, es gente magnifica en la dirección, presidente, director general, en ese sentido saben que estamos todos metidos en el mismo barco y que estamos todos a muerte por sacar todo esto adelante. ’’