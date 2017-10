Julio Velázquez: "Hemos sido mejores de principio a fin y hemos sido ambiciosos"

Google Plus

Julio Velázquez se mostró muy satisfecho en la sala de prensa tras la victoria en casa frente al Oviedo: "Ha sido un partido que hemos dominado de principio a fin. El partido ha terminado con este resultado pero podía haber sido más amplio. Me voy muy contento porque el equipo ha defendido en campo rival con un resultado importante y no nos hemos echado atrás. Siempre buscamos el siguiente gol y hemos sido ambiciosos". El entrenador alfarero también analizó el juego del equipo, del que destacó que "se ha visto muy bien en los tránsitos, en movimientos de ataque posicional y que ha manejado bien el espacio cuando la línea de cuatro se quedaba parada. Hemos interpretado muy bien este tipo de situaciones y, en líneas generales, el equipo ha estado muy sólido y compacto".

En cuanto al cambio positivo reflejado en el equipo durante estas últimas dos semanas, Velázquez analiza la situación actual del combinado amarillo en relación a LaLiga 1 2 3: "Tuvimos una racha muy mala en el juego, en sensaciones... fue una fase donde estuvimos mal fuera de casa, en la que en tres partidos fuera de casa se presentaban situaciones en las que no había tiempo ni para respirar. Esta racha es como todas las que pasan todos los equipos pero, gracias a Dios, el equipo se ha sabido rearmar y hemos ganado a una plantilla confeccionada para jugar el play-off. El grupo es maravillo y no es fácil, en esta situación tan compleja de resultados adversos, competir como lo hicimos en Tarragona y hoy en casa".

El técnico incidió en la necesidad de haber ganado ante el Nástic para afrontar el partido de esta tarde: "Muchas veces, lo que sucede en el partido anterior te da pie a saber en qué disposición vas a estar en el partido siguiente. Es muy complejo, ya que después de haber competido los noventa minutos ante el Lugo, te hacen gol como te lo hacen, en el último segundo... Por tanto, sabíamos que si puntuábamos en Tarragona el equipo se vería reforzado para poder ganar al Oviedo".

Finalmente, el entrenador salmantino destacó que lo que más le gustó del partido fue "no especular e ir a buscar al equipo rival desde el minuto uno hasta el último en su campo. Eso es lo que nos ha favorecido y que nos ha ayudado a seguir teniendo situaciones para ampliar el marcador". Velázquez, sobre el cambio de esquema y la entrada de algunos jugadores con menos minutos en el once, concluyó: "Los sistemas no ganan ni pierden partidos. Hemos hechos partidos maravillosos y partidos malos fuera de casa con el mismo esquema. Todos estamos para aportar nuestro granito de arena, nadie es imprescindible empezando por mí y todo estamos para sumar. Esa es la mentalidad de este grupo: Jonathan está en el banquillo animando, Navarro está todo el partido como un titán... Estamos encantados con todos porque la actitud es formidable y todos aportan lo que pueden para ganar los partidos".