El Alcorcón da un frenazo ante el Numancia

Llegaba el Alcorcón a Soria con una moral totalmente reforzada tras el resurgir del equipo. Dos victorias seguidas del equipo alfarero hacían que la afición y las sensaciones del equipo fueran en aumento en busca de otro triunfo ante el Numancia, que no atravesaba su mejor forma en lo que llevamos de liga. Por su parte, el Alcorcón, tras ganar al Nástic fuera de casa con un contundente 0-3 y al Oviedo en casa por un 2-0, se podía empezar a hablar de la recuperación del equipo tras la horrorosa racha de resultados cosechada previamente.

Primera parte sin resaltos

Julio Velázquez volvía a repetir el sistema que venía acostumbrando jornadas atrás, con Casto en la portería, David Fernández y Hugo Álvarez de pareja de centrales con Laure y César Soriano como laterales derecho e izquierdo. Una línea de tres centrocampistas con Jon Errasti, Albert Dorca y Dani Toribio y arriba, con mucha movilidad entre los tres se encontrarían Nicolao Dumitru, Álvaro Giménez y Álvaro Peña.

La primera parte no tuvo un claro dominio por ninguno de los dos equipos. La pelota no tenía dueño, aunque era el Numancia el que intentaba tener la iniciativa pero sin ningún tipo de peligro que rondara la portería de Casto. Sin embargo, el Alcorcón lo intentaba pero el balón no traspasaba con facilidad la línea de mediocampo. Toribio, Errasti y Dorca no podían llevar con comodidad el balón a los tres delanteros de arriba y era Álvaro Giménez o Álvaro Peña quien en una multitud de ocasiones bajaba a recibir para poder ayudar al equipo a desatascar la obstrucción que se generaba.

A base de centros el Alcorcón comenzaba a tener peligro, Dumitru también comenzó a entrar más en juego y fue César Soriano con sus centros quien más en peligro puso a la zaga numantina. La más clara la tuvo Dumitru, quien tras una gran acción de Álvaro Giménez, estuvo a punto de introducir el balón en las mallas locales para instaurar el 0-1 momentáneo a favor del Alcorcón

Tras el gol, las sustituciones cambiaron la cara al equipo

Al salir en la segunda parte, el equipo fue cayendo poco a poco, con menos balón y el Numancia había salido decidido a marcar el primer gol en su casa. Poco a poco, el equipo se fue echando hacia atrás y a los 15 minutos del inicio de la segunda parte, un error de la defensa alfarera le costó el primer gol, cayéndole el balón a un Manu del Moral que, aunque no estando en una posición óptima para el disparo, cruzó muy bien el balón al otro palo de Casto ante el que nada pudo hacer para detener el balón. Era el definitivo 1-0.

Ante el gol, Julio Velázquez decidió mover ficha y sacó a Sangalli y a Nono por Dorca y Álvaro Peña. A partir de ese momento el equipo comenzó a tener la pelota con un Nono que pedía absolutamente todos los balones y comenzó a mover al equipo a su antojo. El Alcorcón comenzó a llegar más y a tener más acercamientos. Con la entrada de Jonathan Pereira el Alcorcón tuvo el empate en bastantes ocasiones, con la conexión Pereira-Nono, el equipo comenzó a carburar y a elaborar más jugadas de ataque, aunque el tiempo se esfumó y se consumó la derrota alfarera.