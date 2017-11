Casto: ''Pienso que deberíamos tener 2 o 3 puntos más en la clasificación''

Fotografía via: laliga.es

Preguntado por el entrenamiento, el guardameta alfarero comentó que: ‘’Ha sido un entrenamiento bastante intenso, el equipo ha respondido a todas las cosas que hemos hecho con muchas ganas y mucha profesionalidad, y afrontando y preparando el partido del fin de semana con la misma ilusión de siempre, olvidándonos un poco de la mala racha que tuvimos y enfocándonos con más confianza en el próximo partido. ’’

Casto, detalló algunos puntos en los que el equipo no está consiguiendo lo que se merece: ‘’Nos está faltando el puntuar en los partidos en los que la igualdad es máxima y eso es lo que no nos está dejando engancharnos a la mitad de tabla y arriba. Puntuar siempre es bueno, y en Soria es lo que nos ha faltado, nos faltan 2 o 3 puntos merecidos que no tenemos que nos harían estar un poco más arriba. Ante el Lorca Lo importante es que no miramos si es un recién ascendido o recién descendido, nosotros nos centramos en nosotros, en hacer las cosas bien y someter al rival a lo que nosotros queremos que pase en el partido y nada más, jugarlo con humildad, con el sacrificio que se necesita para ganar el partido, y respetando al máximo al Lorca. ’’

Preguntado por el horario y un mensaje para la afición, el guardameta contestó entre risas que: ‘’Para muchos será la primera vez que vengan a la una un sábado, para mí también, es algo novedoso y merece la pena venir para ver qué pasa, el buen tiempo está acompañando y es una buena forma de acompañar el sábado. Es una buena oportunidad para que nosotros les regalemos una victoria. ’’

Po último, Casto señaló que ‘’me veo bien, a pesar del golpe que tuve al iniciar la temporada, pero ya está solucionado, y aparte de eso muy agradecido a todo el ALCORCON por la acogida que me han brindado y estoy muy feliz, ahora lo que tengo que hacer es demostrarlo en el campo.'’