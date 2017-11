Julio Velázquez: "Fuimos mejores pero nos faltó contundencia para ampliar la renta"

Julio Velázquez: "Hemos sido mejores pero nos ha faltado contundencia para ampliar la renta y nos han empatado"

El técnico alfarero compareció ante los medios después de un resultado de 1-1 que supo muy amargo en Santo Domingo tras ir ganando todo el encuentro y encajar un gol en el minuto 87. De esta manera, Julio Velázquez mostró como estaba el ánimo en el vestuario: "Obviamente cuando tienes el partido ganado te duele y te decepciona acabar con empate, pero bueno hay que tener en cuenta un punto más y a seguir caminando" Posteriormente analizó el juego de su equipo diciendo: "En la primera parte hemos sido tremendamente superiores, ha sido el partido en el que más ocasiones claras de gol hemos tenido"

Después dio la explicación al empate aclarando lo siguiente: "El problema ha sido que no hemos ampliado la renta, ya en el descanso tendríamos que haber hecho el segundo. Aún así en la segunda parte hemos tenido infinidad de ocasiones para haber ampliado la renta. No la amplías, dejas el partido abierto y en cualquier situación te pueden empatar. El míster, contento con sus jugadores también dijo: "Hay que pensar en positivo, a pensar en el siguiente compromiso, un punto y vamos a seguir caminando"

El salmantino respondió a la pregunta que le realizaron sobre la pérdida de puntos en los últimos minutos contra el Barsa B, el Lugo y el Lorca en esta misma jornada: "Considero que hemos sido superiores en el encuentro pero la clave está en que hemos quedado el partido abierto, y hemos tenido infinadad de ocasiones para ampliar la renta. Si amplías la renta tienes más tranquilidad, más posesión con la pelota y el contrario ve minimizada sus opciones. Y sin generarnos nada, en un remate te pueden empatar"

Posteriormente, Julio Velázquez respondió rotundamente a una pregunta en la que se formulaba la relajación del equipo: "No, no. Para nada, estoy en desacuerdo contigo. Este equipo no se relaja nunca, lo que ha ocurrido es falta de contundencia y de optimizar las ocasiones que hemos tenido"

También le preguntaron sobre las sensaciones que han dado los recién lesionados, Nono y Kadir: "Pues Nono demasiado, no está ni al 60%, pero aún así es un jugador al 60% con cosas muy interesantes. Tiene un problema de pubis que le está limitando y no le está permitiendo plasmar todo su potencial, es una pena porque es un jugador muy importante y no le estamos teniendo en su plenitud" En cuanto a Kadir dijo lo siguiente: "No ha podido encontrarse, pretendíamos que nos diese más posesión pero el partido estaba difícil para un jugador como él, de más toque y transición"

Por último, a modo de resumen, el técnico alfarero dijo: "Hemos sido superiores salvo en los últimos 4 minutos, que nos hemos vuelto locos al encajar el gol, esto es esta categoría. El equipo ha hecho todo lo adecuado para ganar el partido pero no hemos tenido esa contundencia en una de las tantas ocasiones que hemos tenido"