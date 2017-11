Laure es el elegido por los aficionados como el mejor jugador ante el Lorca

Google Plus

Desde la cuenta de Twitter "Alcorcón VAVEL", publicamos una encuesta acerca de quién fue el mejor jugador del partido que enfrentó al Alcorcón y el Lorca, según los aficionados. Dimos cuatro opciones: Sangalli, Nono, Laure y Dorca.

En primer lugar, con un 42% de los votos recuentados, se encuentra Laure. El lateral madrileño, ex del Deportivo de La Coruña, está siendo una de las principales sensaciones desde el comienzo de la Liga 123. Durante todo el partido, no paró de incidir en ataque por la banda derecha con sus constantes subidas, acompañado de Sangalli, quien creó constante peligro sobre el área del Lorca. En el aspecto defensivo, no tuvo problemas para frenar las escasas llegadas del conjunto lorquino, y volvió a demostrar esa seguridad defensiva e intensa que le caracteriza.

En segundo lugar, aparece Dorca con un 31% de los votos. El mediocentro, acompañado en la medular por Jon Errasti y Toribio, fue uno los hombres más acertados en la toma de decisiones del equipo. Subió en numerosas ocasiones al área con peligro, y prueba de ello fue el gol que adelantó al equipo alfarero, obra suya, tras una volea en la frontal del área, ajustando el balón al palo izquierdo de la portería. Incansable, gozó de una última ocasión a falta de cinco minutos para la conclusión del partido, con un remate desde fuera del área que tocó en el poste derecho.

En tercer lugar, aparece Sangalli con un 25% de los votos. El vasco estuvo muy participativo durante todo el encuentro, encarando por la derecha y atacando con peligro las inmediaciones del área lorquina.Tuvo la oportunidad de ampliar el marcador en la segunda parte, donde gozó de dos oportunidades de gol. En la primera, el atacante hispano-italiano se sacó un disparo que rozó el palo izaquierdo de la portería de Dorronsoro. Aún más clara sería la segunda ocasión, tras un saque de banda, en el que remató de volea prácticamente en el área pequeña, a un centro de Toribio. Fue sustituido por Kadir.

Finalmente, con un 2% de los votos aparece Nono. El extremo se mostró incisivo en ataque, cayendo a ambas bandas y demostrando que va recuperando su mejor nivel, tras la costosa lesión de pubis que le mantuvo alejado de los terrenos de juego durante varias semanas. En la segunda parte dispuso de una falta directa cerca de la frontal del área, que finalizó con un disparo peligroso sobre la portería lorquina.