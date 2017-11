Julio Velázquez:"Hemos tenido un compromiso extraordinario y esa pizca de fortuna que nos hacía falta".

www.youtube.com

Julio Velázquez se mostró muy contento en rueda de prensa tras la victoria de su equipo en El Sadar, con gol en el último de Esteban Burgos. En cuanto al análisis del partido, el técnico salmantino mostró agradecimiento hacia el plantel: "Ha sido espectacular. Sólo tengo palabras de elogio y agradecimiento hacia los jugadores. Hacía cuatro años que no remontaba el Alcorcón, lo que demuestra que el equipo ha tenido un saber estar extraordinario. Me alegro mucho por los jugadores porque trabajan como animales, además de que hemos tenido esa pizquita de fortuna que nos hacía falta, y que no habíamos tenido, por ejemplo, el fin de semana pasado. Ha sido un partido en el que los dos equipos, cada uno con su plan de actuación, ha intentado dañar al contrario. Nos hemos adapatado francamente bien a las situaciones que ha dado el encuentro, como ha sido tener que remontar dos veces en el marcador. Me voy contento porque el equipo, tanto cuado íbamos empatando como perdiendo, no ha defendido en campo propio y hemos ido a provocar los errores del rival, considerando donde podíamos hacerles daño. Hemos tenido descaro".

Velázquez destacó la dificultad que representaba este partido para el conjunto alfarero, debido al gran nivel que está mostrando el Osasuna en LaLiga 123 y las adversidades durante el encuentro: "Nos ha costado sudor y sangre, nunca mejor dicho. Ha sido un partido igualado donde nosotros hemos tenio una capacidad de reacción bárbara. Hemos hecho una primera parte muy interesante, donde nos ha faltado dañar con balón un poco más al rival. Con el resultado adverso, hemos tenido llegadas con claridad, que no lográbamos finalizar".

Finalmente, el entrenador alfarero valoró la necesidad de haber logrado los tres puntos en uno de los campos más exigente de LaLiga 123: "Para nosotros era oro sacar algo positivo de este encuentro, ya no digo los tres puntos. El equipo esta compitiendo muy bien y, aunque tuvimos al principio una racha muy buena y despues una más fastidiada con tres partidos fuera de casa, el equipo tuvo una capacidad tremenda de sobreponerse a las adversidades. Al final, te vas contento porque aunque el equipo gane o pierda, el proceso no varía. En ese sentido, creo que el Osasuna se asemeja mucho al Alcorcón, ya que hoy se han enfrentdo dos equipos con mucho compromiso".