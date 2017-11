Esteban Burgos: ''El Sevilla Atlético es un gran rival, como todos los de esta categoría''

Google Plus

Fotografía via: laliga.es

Preguntado por el equipo, el central argentino comentó que: ‘’Bien, el equipo está muy bien, en la parte anímica más que nada por el empujón que recibimos el otro día después de ganar ese partido importante ante el Osasuna fuera de casa. Ahora estamos preparando el partido ante el Sevilla, sabemos que nos enfrentamos a un gran rival como todos en esta categoría, un equipo joven y tendremos que estar bien para tratar de ser contundentes y dejar los 3 puntos en casa. ’’

Sevilla Atlético, penúltimo clasificado, el 4 amarillo destacó el seguimiento que están realizando de las características del filial sevillano: ‘’Los puntos fuertes los venimos viendo en los vídeos que nos pone el míster, y es un equipo muy joven y muy dinámico, que estén abajo o estén arriba no nos dice nada, la liga es muy competitiva, nos ha pasado que con los equipos que van arriba hemos sacado mejores partidos que con los equipos que vienen debajo que nos han complicado más, entonces son todos los equipos muy duros y nosotros nos tenemos que hacer un equipo duro también y ganar para alejarnos de la zona de descenso.’’

El partido ante Osasuna fue un punto de inflexión, ganando en el último segundo. Preguntado por las sensaciones, Burgos respondió que: ‘’Muy bien, porque al margen de que el resultado es anecdótico porque está bien que se ganó sobre la hora y todo lo que pasó, que muchas veces pasa y muchas veces se puede llegar a perder esos partidos, pero lo mejor son las sensaciones que dejo el equipo, dejo una sensación de un equipo muy aguerrido, que ante un resultado adverso va y busca y te ataca, al margen de que el resultado se dio como se dio creo que tuvimos oportunidades para concretar, pero el equipo mostró siempre carácter de rebeldía, de equipo visitante, ante un equipo que está arriba que esta segunda o tercero y muy importante para nosotros volvernos con esa sensación y con los 3 puntos.’’

Por último, se le pidió a Esteban Burgos una valoración personal del gol que dio la victoria: ‘’Yo personalmente estoy muy contento, claramente con tal de ganar no importa quién lo convierta, es un plus para mí porque no venía jugando pero bueno ahora te levantas un poco haciendo un gol y ojalá que podamos seguir sumando. ’’