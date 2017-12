Anuario VAVEL AD Alcorcón 2017: año de luces y sombras

Google Plus

El torneo del K.O.

Apenas cuatro días llevaba en marcha 2017, cuando Alcorcón y Córdoba se vieron las caras en la ida de los octavos de final de la Copa del Rey. Una competición muy querida por la afición amarilla. De ella surgieron los momentos más inolvidables de su historia. Desde la eliminación de varios equipos de primera división, siempre con la épica de hacerlo en territorio foráneo, hasta el mítico "Alcorconazo", que convertiría en leyenda al equipo alfarero.

Tanto Córdoba como Alcorcón competían por evitar la zona roja de la clasificación Se presentaba muy igualada la eliminatoria, tanto Córdoba como Alcorcón competían por evitar la zona roja de la clasificación en la liga. Apenas estaban separados por tres puntos en la tabla en el campeonato de la regularidad.

El partido de ida se desarrolló en un ambiente gélido, propio de la fecha en que se disputó. Probablemente uno de los encuentros con menos aficionados y con una niebla que fue envolviendo el competido partido que se disputó, sin apenas ocasiones, y que dejó la eliminatoria en el aire para el partido de vuelta.

El Córdoba en la eliminatoria anterior dejó fuera al Málaga, por lo que se las prometían muy felices en la ciudad andaluza. Algunos aficionados cordobeses ya saboreaban poder disputar los cuartos de final de la Copa incluso antes de jugar el partido. Más aún, cuando dispusieron de ventaja en el marcador y obligaron al Alcorcón a marcar un gol para seguir en la lucha. Ahí surgió el espíritu del "Hasta el último minuto del último partido" y los alcorconeros fueron capaces de remontar el encuentro con dos genialidades. La primera de David Rodríguez, que puso la igualada con un gol de nueve puro y la excepcional jugada de Iván Alejo cuando corría el minuto 68, digna de ver una y otra vez. Una arrancada desde el centro del campo, un regate ya dentro del área en el que detuvo el tiempo y allí, cuando sólo se escuchaba el silencio, un remate inapelable que puso al Alcorcón, por primera vez en su historia, en los cuartos de final.

De nuevo en este torneo, Alcorcón volvía a ser foco de atención para los aficionados de este país tan futbolero. Estaba realizando una competición sensacional eliminando a Getafe -que ascendería a primera división-, Elche -a partido único y en su propio estadio- y Espanyol -vengando así la eliminación de dos años atrás-.

Se presentaban dos partidos muy difíciles para el Alcorcón, pero con opciones confiando en las rotaciones del Alavés Casi sin tiempo para asimilar la consecución del pase a cuartos de final y con la esperanza de tocar el cielo clasificando para semifinales, llegó el partido frente al Deportivo Alavés. Se presentaban dos partidos muy difíciles para el Alcorcón pero con opciones. El entonces entrenador argentino Mauricio Pellegrino, rotaba a sus jugadores en la competición "menor", dejando a sus jugadores más importantes fuera de la alineación inicial.

La eliminatoria fue muy pareja, dos partidos en los que el Alcorcón compitió fenomenalmente bien y en los que tuvo sus oportunidades para seguir avanzando de ronda. En el partido de ida, el héroe fue Ibai Gómez que salió al campo en el minuto 88 y consiguió dos goles (90' y 94') que daban una gran ventaja al conjunto vitoriano.

Jugadores del Alavés celebrando un gol durante la eliminatoria de Copa del Rey. Fotografía: La Liga

En la vuelta y a pesar del marcador en contra, el Alcorcón dispuso de ocasiones para igualar la eliminatoria, es más, propició un clima que pocas veces se ha sentido en las gradas de Mendizorroza: pánico. Los jugadores blanquiazules viendo como el Alcorcón apretaba y disponía de claras oportunidades, dieron un paso atrás y sintieron pánico. Esa sensación que envuelve las cabezas de los futbolistas cuando sienten que son de una categoría superior y dudan si irse a por la victoria o mantener el resultado. La grada, impaciente como nunca se ha visto en aquellos lares, comenzó a pitar a los suyos y tuvieron la suerte que el Alcorcón no atinó a meter la pelota dentro de la red. Factor que, probablemente, hubiera cambiado la eliminatoria a su favor. No fue así y el Deportivo Alavés logró el pase a semifinales.

El resumen de la Copa del Rey 2016-2017 para el Alcorcón es magnífico El resumen de la Copa 2016-17 para el Alcorcón es magnífico. Cuatro eliminatorias superadas, cada cual más complicada, compitiendo contra equipos fuertes en sus propios estadios y sin temer a nada. A pesar de la eliminación, quedó impregnado en el aficionado amarillo la ilusión de que el equipo podría lograr cotas mayores en la liga a final de temporada. Esa ilusión que tienen los niños la mañana del seis de enero y que se convirtió en un desengaño y casi terminó en tragedia.

Con el comienzo de la nueva temporada, 2017-18, de nuevo llegó la Copa del Rey. Esta vez la suerte deparó el enfrentamiento frente a la Cultural y Deportiva Leonesa en Santo Domingo. No hay mucho que destacar, la Cultural pasó como un rodillo sobre los amarillos venciendo por 2-4 y eliminando a las primeras de cambio al Alcorcón. A pesar de remontar dos veces la ventaja leonesa en el marcador, el equipo acabó sucumbiendo por goleada.

El torneo de ¿la regularidad?

Debido a la continuidad en Copa del Rey, los alfareros llegaron a tener un partido cada tres días Comenzó el año con un mes muy cargado de encuentros por disputar. La continuidad en la Copa del Rey propició que el Alcorcón disputara hasta ocho partidos tras la vuelta de la pausa navideña, uno cada tres días. El equipo de Julio Velázquez finalizó "el campeonato de invierno" frente al Lugo con derrota por la mínima y terminó con 23 puntos, uno por encima del descenso. Con una racha de tres partidos sin marcar y un punto sobre nueve, comenzó la segunda vuelta de la competición. Los resultados fuera de casa no invitaban a conseguir ningún punto en Huesca. De once partidos disputados lejos de Santo Domingo se habían conseguido solamente dos puntos, pero un gol de David Navarro cuando el reloj llamaba a un empate sin goles, otorgó una victoria muy importante para comenzar con buen pie la segunda parte del campeonato.

La eliminación en la Copa dio paso al último encuentro del mes, nada menos que contra el líder de la categoría, que estaba arrasando por todos los campos de nuestra geografía. Los primeros clasificados en ese momento llevaban trece puntos de ventaja al tercer clasificado.

El Levante tuvo sus ocasiones en Santo Domingo, pero el Alcorcón supo manejar los tiempos del partido y se llevó la victoria por dos a cero. Dos victorias consecutivas en liga con las que la afición volvía a soñar.

Para comenzar el mes de febrero llegaba a Alcorcón el Numancia, que sólo había logrado una victoria fuera de Los Pajaritos y que a la contra consiguió remontar el tanto inicial de David Rodríguez para llevarse un 2-3 a favor en una tarde muy lloviosa.

Los posteriores empates en Tarragona y Zaragoza, siguieron una racha donde los amarillos sumaron cuatro partidos sin ganar Los posteriores empates en Tarragona y en el Municipal de Santo Domingo frente a un Zaragoza que no mereció ningún botín, llevaban al equipo a Córdoba, donde apenas mes y medio antes se había clasificado para octavos de final de Copa. El Alcorcón volvió a caer esta vez por la mínima, por lo que seguía vigente la racha de malos resultados que los llevaban ya a cuatro partidos sin ganar.

La racha continuó durante el mes de marzo donde se disputaron cinco partidos y hasta el último de ellos, frente al Mallorca, no se pudo conseguir esa tan ansiada victoria que se buscaba desde el triunfo frente al Levante. Ocho partidos sin ganar y aún ganando a los mallorquines, el Alcorcón se había metido en puestos de descenso con el consiguiente desorden emocional que supone ocupar los últimos lugares de la tabla. La afición se impacienta, cualquier fallo se critica y el futbolista entra en una espiral de sensaciones negativas de las que no se sacuden hasta que los resultados positivos no vuelven a visitar el vestuario.

Con la entrada de la primavera las cosas no fueron mejor. Abril trajo apenas un empate en los cuatro partidos disputados y lo más negativo: ningún gol. Esta temporada se estaba notando la falta de puntería de nuestro killer David Rodríguez. La afición empezó a echar en falta los tiempos en que tenía un nueve goleador y en racha. Durante muchos momentos se añoraron esos goles en anteriores temporadas de Quini, Oriol Riera y el ya citado David Rodríguez, que en esta ocasión, estuvo sin ver puerta once jornadas consecutivas.

Anoche yo soñaba

Quedarán para siempre en los corazones de los aficionados amarillos, momentos históricos en la historia del Alcorcón. La maravillosa remontada y sobre todo, el tercer gol al Ontinyent, que supuso el ascenso a segunda división, el "Alcorconazo". Así como las grandes gestas en la Copa del Rey y una victoria tan, tan importante que sin ella probablemente el Alcorcón no hubiera mantenido la categoría.

A falta de sólo seis jornadas para el final del campeonato, el Alcorcón se encontraba a cinco puntos de la salvación y con un calendario sin mucha fe para el aficionado amarillo.

El primero de esos seis match-balls era nada menos que enfrentarse al Real Oviedo en su histórico estadio, donde en los últimos nueve partidos atesoraba un récord de ocho victorias y un empate.

Velázquez echó un órdago dejando fuera de la convocatoria a David Rodríguez y a Iván Alejo El entrenador salmantino lanzó un órdago dejando fuera de la convocatoria tanto a David Rodríguez, el máximo goleador, como a Iván Alejo, probablemente uno de los mejores jugadores de la temporada. Todo pintaba oscuro en la mente del aficionado alcorconero, casi ya pensando en un futuro en segunda B la siguiente temporada.

Para más inri, Julio Velázquez, cambió la disposición táctica del equipo, pasando a jugar con tres centrales y un solo punta. Con la intención principal de no encajar gol y aprovechar un contrataque e intentar así romper la dinámica negativa de resultados.

El Alcorcón sufrió para mantener la puerta a cero. Unas veces Dmitrovic, otras los palos y otras la ineficacia ofensiva de los locales, propiciaron que en una contra, Pablo Pérez, que durante la temporada no había demostrado el talento que atesoraba, dio un pase propio del mejor Michael Laudrup, dejando en inmejorable posición a Álvaro Giménez, que marcó lo que fue el resultado final del encuentro.

Con esa importantísima victoria, el Alcorcón se quedaba a dos puntos de la salvación. El horizonte era un poco más esperanzador y esa noche, probablemente los corazones de los aficionados de Alcorcón palpitarían al ritmo de la mítica canción que tantas veces se ha cantado en el fondo sur del Municipal de Santo Domingo. Anoche yo soñaba, soñaba, soñaba…

Murcia, que guapa eres

Las cosas no fueron tan fáciles para el Alcorcón. A falta de tres partidos por disputarse y tras vencer por 2-0 al Rayo Vallecano y conseguir un milagroso empate sin goles en Girona, se encontraba fuera del descenso. Pero con un duro partido por delante, el Tenerife, que en una impresionante segunda vuelta de campeonato, sólo había perdido dos partidos. Los tinerfeños no dieron opciones y se llevaron la victoria de Santo Domingo con dos goles en apenas treinta minutos.

El Alcorcón ocupaba de nuevo los puestos de descenso Con la derrota final por 1-3 y la victoria del Gimnástic frente al Girona por 3-1, el Alcorcón ocupaba de nuevo los puestos de descenso, esta vez con sólo seis puntos por disputarse. Dos finales para los alfareros.

La primera de ellas era nada menos que en Murcia, frente al UCAM. Si los locales conseguían la victoria, disfrutarían matemáticamente de una temporada más en la división de plata. Para el Alcorcón no había vuelta atrás. Todo lo que no fuera conseguir el triunfo llevaba a depender de otros equipos en la última jornada con el consiguiente peligro.

Ese día

​ Durante el encuentro ante el UCAM, los alcorconeros sacaron a relucir todas sus cualidades Fue ese día cuando probablemente Dmitrovic confirmó a ojos del mundo del fútbol lo que los aficionados amarillos ya conocían. El portero internacional es de superior categoría. Contribuyó al resultado final con tres paradas dignas de incluirse entre las mejores paradas del campeonato. Y para poner la guinda en el pastel, Iván Alejo, que junto al portero serbio fueron los mejores durante la temporada, recogió un prolongación de Nelson realizando un control orientado digno del mejor Ronaldinho, avanzó por la banda y puso un pase preciso a Pablo Pérez. Otra vez Pablo Pérez, que mandó el esférico a la escuadra izquierda y puso ventaja en el marcador en los albores del primer tiempo. En la segunda mitad ya no se jugó más. Una UCAM presa de los nervios fue incapaz de elaborar el juego preciso para llegar a la puerta alcorconera y con ese resultado concluyó el encuentro.

Murcia, como Oviedo, quedará para siempre en los corazones del sentimiento alfarero.

Fiesta final

Gracias a la victoria, el Alcorcón dependía de sí mismo para lograr lo que apenas dos semanas antes se antojaba como imposible, la ansiada salvación. El Lugo no tenía ningún objetivo en mente, aparte del triunfo en el partido, obviamente, por lo que se podría esperar una cierta relajación por su parte. Pero Julio Velázquez sabía que las cosas no iban a ser tan fáciles. Sólo un par de temporadas antes, el Lugo con un gol en el último minuto en Girona, sacudió los cimientos de la segunda división, propiciando el ascenso a primera del Sporting y el pase a promoción de los gerundenses, por lo que no había que confiarse de ningún modo.

El gol de Álvaro Giménez propició a su equipo la calma que necesitaban No hubo lugar a ello. El gol de Álvaro Giménez impuso la calma necesaria para los locales y eliminó de un plumazo la ansiedad por lograr el objetivo. Al comienzo de la segunda parte, David Rodríguez rompió su sequía goleadora y se despidió del Estadio Municipal de Santo Domingo marcando el segundo gol. Faltando sólo ocho para el final, Dani Toribio consiguió el definitivo tercer tanto que desbordó de alegría las gradas. Se había conseguido el objetivo y el Alcorcón disfrutaría de su octava temporada consecutiva en la categoría de plata.

David Navarro durante su homenaje. Fotografía: AD Alcorcón

Lo más difícil es reinventarse

Con quince bajas y dieciséis altas, comenzaba una nueva temporada con la esperanza de poder conjuntar cuanto antes el equipo, de cara a la larga temporada que se avecinaba.

Compromiso, competitividad y solidaridad como lemas para Julio Velázquez Conceptos que tanto le gustan al míster como compromiso, competitividad y solidaridad se fueron vislumbrando a lo largo de los primeros compases de la pretemporada, aunque aún había aspectos muy importantes que corregir como la falta de gol. El equipo tenía multitud de ocasiones, pero le penalizaba muchísimo esa carencia de puntería.

El diecinueve de agosto comenzó la temporada oficial y no iba a ser un partido fácil, enfrente estaba uno de los favoritos para conseguir el ascenso a primera división, el Sporting de Gijón. El partido fue muy disputado, sin apenas ocasiones y concluyó con empate sin goles. Siguiendo con equipos favoritos al ascenso, el Alcorcón se desplazó en la segunda jornada a Cádiz. El partido fue también bastante igualado, aunque esta vez sí hubo ocasiones para ambos equipos que no se llegaron a concretar, por lo que volvió a repetirse el mismo resultado final, empate a cero. Ya en la tercera jornada visitaba Santo Domingo el Albacete. Fue un partido bastante parejo, como el disputado la semana anterior en la tacita de plata, pero esta vez un gol de Dorca desequilibró la balanza para los locales. En la cuarta jornada el Alcorcón rendía visita al Zaragoza. Un partido bastante difícil. El equipo alfarero se estaba enfrentando a los "miuras" de la categoría en este inicio de campeonato. El partido se resolvió con victoria visitante por la mínima.

El Alcorcón llegó a situarse tercero en la clasificación Tras este buen arranque de temporada, el Alcorcón se situaba tercero en la clasificación, con sólo dos goles anotados, pero sin recoger ningún balón de su portería en cuatro encuentros. Números muy eficientes, pero difíciles de mantener.

Esas primeras semanas de campeonato fueron buenos tiempos. El picorcito que se notaba cuando el aficionado veía la clasificación y a su equipo en los puestos de honor, era muy reconfortante.

Pero todo cambió

El filial del Barcelona visitó Santo Domingo en la quinta jornada y volvió a ser "la bestia negra". En los diez duelos anteriores frente a los culés, los locales sólo habían conseguido una victoria. El Barça "B" sacó el mejor repertorio de paradas de Casto, que demostró sus reflejos, y a pesar de ir por detrás en el marcador, consiguió empatar a uno y romper la racha de imbatibilidad del Alcorcón.

Desde ese empate hasta conseguir el siguiente punto, pasaron nada menos que seis jornadas y más de un mes de competición. Lo que llevó a los alfareros a caer en la clasificación hasta caminar sobre el precipicio de la zona de descenso.

Vuelta a empezar

Tras el empate contra el filial azulgrana, el equipo dio muestras claras de impotencia en su visita al Heliodoro Rodríguez López de Tenerife, donde sucumbió por goleada (4-0). A partir de ahí, el último trimestre del año iba a ser nefasto para los intereses amarillos. Nada menos que los cuatro siguientes partidos iban a engordar el casillero de derrotas. Las locales bastante injustas, llevando al equipo cerca del fondo de la tabla.

El equipo, tras una victoria en Tarragona, volvía a no bajar los brazos durante los noventa minutos Una vez más, y cuando nadie lo esperaba, el Alcorcón arrancó una victoria importantísima en Tarragona, que volvió a dar oxígeno al equipo. Ese día, se volvió a ver aquel equipo que competía, solidario y sin bajar los brazos hasta el pitido final, como se había disfrutado en las primeras jornadas.

A ésta le siguió la victoria frente al Oviedo en Santo Domingo y la derrota por la mínima en Soria, frente al Numancia. Pero ya era otro Alcorcón, el equipo luchaba por la victoria hasta el último minuto. Con esa mejora de actitud, los últimos encuentros del año sufrieron resultados dispares. Partidos reñidos en el marcador que en los momentos finales se decantaban por un golpe de calidad, un último aliento de la afición, un córner mal defendido en el último minuto o cualquiera de tantas variables como se manejan en este apasionado deporte que tanto maravilla a todos sus aficionados, el fútbol. El año terminó con el buen sabor de boca de acabar con una victoria muy importante frente a un rival por la salvación, la UD Almería. Fue el día que se homenajeó a David Navarro, que abandonó para siempre el fútbol activo.

En resumen, el Alcorcón sobrevive a una categoría que temporada tras temporada demuestra que es muy competida y donde conseguir victorias es cada vez más difícil viendo la igualdad entre los equipos. Una categoría donde un par de triunfos te deja a las puertas del cielo y un par de derrotas te puede llevar al abismo más profundo.

El equipo es capaz de derrotar en el último minuto al Osasuna en Pamplona y cuando todo parece a su favor, ceder puntos en su estadio antes equipos considerados rivales en la lucha por el objetivo. Así es la segunda división.

Los números

LIGA JUGADOS GANADOS EMPATADOS PERDIDOS PUNTOS %PUNTOS LOCAL 22 7 8 7 29/66 43.9% VISITANTE 21 6 6 9 24/63 38.1% TOTAL 43 13 14 16 53/129 41.1%

COPA DEL REY JUGADOS GANADOS EMPATADOS PERDIDOS LOCAL 3 0 1 2 VISITANTE 2 1 1 0

JUGADOS GANADOS EMPATADOS PERDIDOS AMISTOSOS 4 3 0 1

TOTAL JUGADOS GANADOS EMPATADOS PERDIDOS AÑO 2017 52 17 16 19

MÁXIMOS GOLEADORES AÑO 2017 JUGADOR GOLES DAVID RODRÍGUEZ 6 ALBERT DORCA 5 ÁLVARO GIMÉNEZ 5 ÁLVARO PEÑA 4 JONATHAN PEREIRA 3 NICOLAO DUMITRU 3 PARTIDOS CON MÁS AFICIONADOS ESPECTADORES RIVAL COMPETICIÓN / TEMPORADA 4.262 LUGO LIGA 123 / 2016/17 3.918 RAYO VALLECANO LIGA 123 / 2016/17 3.870 TENERIFE LIGA 123 / 2016/17 3.762 OVIEDO LIGA 123 / 2017/18 3.538 MALLORCA LIGA 123 / 2016/17 3.433 GETAFE LIGA 123 / 2016/17 3.398 ALAVÉS COPA 2016/17 3.084 CÁDIZ LIGA 123 / 2016/17 3.060 BARCELONA "B" LIGA 123 / 2017/18 2.931 ZARAGOZA LIGA 123 / 2016/17

