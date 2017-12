Julio Velázquez: "David Navarro trabajará con Miguel Ángel en la dirección deportiva"

Google Plus

Fotografía: Jon Imanol Reino - VAVEL

Preguntado por el balance hasta el día de hoy, el entrenador del Alcorcón, Julio Veláquez, afirmó que: ‘’El balance ha sido positivo, 25 puntos a falta una jornada para finalizar la primera vuelta, le sacamos 5 puntos al descenso, estamos en la mitad de la tabla, tenemos menos puntos de los que merecemos, podríamos llevar 7 u 8 puntos más, incluyendo los 4 partidos tan malos que tuvimos, pero ha habido partidos dentro y fuera de casa que nos podríamos haber llevamos más. Creo que vamos por el camino adecuado, hicimos una buena pretemporada y se está viendo en el campeonato, siempre priorizando en el grupo. ’’

Sobre el tema de David Navarro y su retirada, el entrenador se expresó ampliamente alegando que: ‘’Era un partido muy importante, todo el club se merecía una victoria hoy para irse más tranquilos de vacaciones. Hoy además había otro aliciente para mi muy importante, yo soy un apasionado del futbol y es fundamental respetar las trayectorias, y hoy un compañero se ha retirado de un rol pasa a otro rol, su trayectoria ha sido ejemplar, y se lo he comentado a los chicos, creo que había que dedicarle la victoria en un día que era para el triste, que lo recuerde como algo más feliz. Nos deja como jugador un profesional como la copa de un pino, nos ha ayudado muchísimo el año pasado en momentos delicados, esta temporada igual, y en ese aspecto emocionalmente era un partido muy importante en todos los aspectos, me voy muy contento. Llevaba hablando con él desde hace un mes o así cuando apenas podía entrenar, lo hemos ido hablando. Va a ser una persona más de la dirección deportiva y va a trabajar de la mano con Miguel Ángel y aquí todos somos un equipo y todos sumamos y aportamos y ese es el objetivo. Cuando yo llegué aquí en noviembre, tengo palabras de agradecimiento para todos, pero David Navarro fue un caso especial, tuvo un comportamiento ejemplar desde el primer día, no es fácil dejarlo así y asimilarlo, y estamos hablando de uno de los grandísimos centrales que ha dado este país. Perdemos un grandísimo profesional, un ejemplo de lo que es sentir la profesión y conocer el oficio, y bueno a partir de ahí que sea feliz y que disfrute de la familia y que se vaya adaptando a su nuevo rol. ‘’