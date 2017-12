Albert Dorca: ''David Navarro era un ejemplo para todos, tenía las mismas ganas que un juvenil''

Fotografía via: laliga.es

Preguntado por el partido y por ser el pichichi del equipo con 5 goles, el centrocampista alfarero alegó que: ‘’Ha sido una buena jugada, desde el principio hemos jugado bien y hemos empezado el partido de la mejor manera posible. Hemos hecho un gran partido. Hoy estaba jugado más atrás y he tenido la suerte de que me caiga un balón y la he metido. Pero el equipo ha jugado muy bien, hemos hecho un gran partido, hemos ganado, dejado la portería a cero, muchas llegadas. Nunca me había pasado que marcara tantos goles, siempre estaba jugando más atrás y no he sido de marcar tantos goles. Todos estamos aportando, está dando resultados, y siendo un grupo muy humilde y muy trabajador. ’’

25 puntos conseguidos, la mitad de lo que se necesita para salvarse y a un partido de acabar la primera vuelta: ‘’Podríamos tener algunos puntos más, algunos partidos que nos han marcado al final. Yo estoy tranquilo por eso, porque en muchos de los partidos hemos estado más cerca de ganar que de perder y de aquí a final intentaremos trabajar para conseguir los 50 lo más rápido posible. Hoy hemos planteado muy bien el partido, hemos intentado que no se sintieran cómodos, hemos ganado las segundas jugadas, pero hay que seguir trabajando porque cualquier partido puedes perderlo si no estás al 100%. ’’

Preguntado por lo que se pierde con David Navarro y sobre lo que Dorca ha aprendido de él, el centrocampista catalán afirma que: ‘’Perdemos la tranquilidad, los consejos que nos daba, es una persona muy inteligente, siempre ha estado en grandes equipos, y era un lujo. Seguirá aquí y aunque no será lo mismo pero intentaremos que sea parte del vestuario porque ha sido muy importante para el club y para el grupo. Por mi parte he aprendido que entrena como el que más, como un juvenil, con unas ganas tremendas, es un ejemplo para todos y es alguien que en el futbol ha sido muy importante y lo ves en el vestuario como uno más, intenta siempre ayudar y ser el primero en dar la cara por el equipo. Hoy hemos ganado por él y esperemos dedicarle más victorias ya que seguirá siendo parte de la familia del Alcorcón. ’’