Julio Velázquez: "El resultado de hoy ha sido muy injusto"

Foto: LaLiga

Julio Velázquez se mostró decepcionado y frustrado por el empate, en el último minuto, que consiguió el Reus, tras un partido que el Alcorcón tenía controlado: "Estoy fastidiado porque creo que hemos sido infinitamente superiores al rival, principalmente en la primera mitad. El empate viene dado por nuestra falta de contundencia, hemos tenido ochocientas mil ocasiones para hacer el segundo y no las hemos materializado. No es la primera vez que nos pasa, pero son situaciones que se pueden dar cuando no materializas el segundo, en innumerables ocasiones que hemos tenido. Por eso, el resultado de hoy ha sido muy injusto aunque, por lo que se ha visto en el terreno de juego desde el primer minuto hasta el último que ha durado el encuentro, el empate viene dado porque no hemos sido capaces de hacer el segundo, habiendo hecho un partido excepcional en todas las líneas y facetas del juego".

El técnico salmantino también demostró cierta molestia tras el esfuerzo y el trabajo realizado por el equipo tras el partido ante el Reus: "Te vas jodido porque los jugadores se han dejado, como siempre, la vida en el campo y han trabajado como animales. Esa falta de contundencia para hacer el segundo, sumado a estar con uno menos en esos minutos finales, en los que el Reus intentaba dotar de balones a los jugadores más avanzados en la desesperación absoluta, ha conducido al empate".

En lo que respecta al análisis del encuentro, el entrenador alfarero afirmó: "En la primera parte teníamos que habernos ido al descanso ganando 0-3, no hemos sido capaces de ampliar la renta y, obviamente, el Reus se sigue encontrando con posibilidades de poder sumar. En la segunda parte, ellos han estado, desde mi punto de vista, mejores que en la primera mitad. Ha habido más situaciones de ataque posicional en la que nos ha tocado defender más tiempo en bloque bajo, pero en las transiciones hemos seguido haciéndoles daño. Podíamos haber hecho el segundo en la segunda mitad, no lo haces, sumado a la expulsión de Errasti y que te quedas con un jugador menos y, al final, te toca defender con inferioridad ese tipo de situaciones, en cualquier acción aislada a balón parado o en una situación de juego dinámico, en la que te pueden empatar".

Finalmente, Velázquez valoró la importancia del punto cosechado fuera de casa, aunque con un sabor agridulce tras el fatídico empate: "Estoy un poco dolido porque el equipo se ha vaciado y se ha dejado la vida. Ya dije en la rueda de prensa previa al partido que puntuar en este campo lo valorábamos como positivo, pero hay que ser ambiciosos, y hay que intentar ganar en todos los campos. El equipo sale a ganar en todos los campos y, como considero que hemos sido merecedores de ello, te vas dolido y frustrado. Estamos haciendo una temporada que, por nuestras aspiraciones, está siendo muy interesante, pero no tenemos el premio que merecemos por el trabajo y por el sacrificio".