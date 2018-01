Google Plus

Dumitru Cardoso encarando al rival | Foto: Jon Imanol Reino Reñón (VAVEL)

Nicolau Dumitru Cardoso ya forma parte de la historia de la AD Alcorcón. Podemos calificar de breve la presencia del jugador italo-rumano de origen sueco, nacido hace veintiséis años, por las filas del equipo alfarero. Llegó por las tierras del sur de Madrid el pasado verano procedente del SSC Nápoli y firmó por dos temporadas.

Dumitru ha jugado doce partidos de Liga y uno de Copa del Rey con la zamarra amarilla y ha anotado tres goles, permaneciendo en el campo 502 minutos. Es el jugador de la plantilla con mejor ratio minutos jugados/goles anotados con un gol cada 167 minutos, siendo titular en cinco ocasiones.

Destaca por su corpulencia, velocidad y regate. A pesar de su envergadura (1,84) tiene el suficiente talento y descaro para desafiar al rival y encararle en el uno contra uno, como su "paisano" Zlatan Ibrahimovic, salvando las distancias.

Debutó con el equipo alcorconero en el partido disputado en la sexta jornada frente al Tenerife, sustituyendo a Esteban Burgos, cuando el partido ya estaba encaminado para los locales con una ventaja de dos goles. No fue el revulsivo esperado y al final el encuentro acabó con goleada (4-0).

El jugador italiano-rumano no ha tenido continuidad sobre el terreno de juego, los pocos minutos que ha disfrutado no le han servido para ganarse la confianza de Julio Velázquez y ocupar un puesto importante en el equipo. Tanto Álvaro Giménez como Jonathan Pereira han ido mejorando sus prestaciones a lo largo de la temporada, adelantándose a Dumitru en la carrera por conseguir un puesto en el once titular.

La lesión de Borja Lázaro le ha valido para no tener tanta competencia en la zona ofensiva del Alcorcón, pero una vez restablecido éste, es bastante más probable que no dispute minutos en la rotación del entrenador salmantino.