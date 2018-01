Julio Velázquez: "La victoria ha sido totalmente justa para el Sporting"

Google Plus

El entrenador salmantino se mostró resignado ante la abultada derrota sufrida por su equipo ante el Sporting en "El Molinón": "Yo creo que la victoria es totalmente justa para el Sporting. Seguramente hoy ha sido, si no la peor, una de las peores entradas en un partido. Sabíamos que en "El Molinón" los primeros minutos son terribles y así se ha demostrado. Hemos entrado muy mal, y lo anormal ha sido que nos hayamos ido al descanso con el resultado que nos hemos ido ya que por situaciones, no muy claras, pero por situaciones y por llegadas, lo normal es que nos hubiéramos ido con un resultado más abultado. Sí que considero que el cambio de estructura nos ha ayudado a ubicarnos en el campo y a dos, tres pases más que nos permitieran progresar de manera más convincente y estar un poco más en campo rival pero, aun así, hemos tenido muchas pérdidas en las que nos sometíamos nosotros mismos a situaciones de transición defensiva absurdas, donde nos hemos obligado a correr hacia atrás".

Aunque Velázquez relacionó el desarrollo final del partido con el mal inicio del equipo, se mostró algo más satisfecho con la segunda mitad realizada por el conjunto alfarero: "En la segunda parte hemos estado mejor lo que, nada más empezar la segunda parte, encajas el gol que encajas y eso te condiciona muchísimo. El equipo lo ha intentado, ha dado la cara y en la segunda mitad ha habido fases mejores, donde hemos sido capaces de juntar tres o cuatro pases dentro y, a partir de ahí, encontrar a los de fuera y llegar con cierta claridad a zonas finales. Aún así, hemos seguido cometiendo pérdidas que nos han obligado, de nuevo, a transitar a nivel defensivo y a correr hacia atrás, aunque me quedo con la reacción del equipo, y que hemos seguido dando la cara".

Finalmente, el técnico alfarero comentó la gran dificultad que suponía puntuar en este partido, debido a los objetivos de ambos equipos en la categoría de plata: "Me quedo con la reacción del equipo y con que, con la modificación de la estructura, nos hemos encontrado un poco mejor, pero en las situaciones en las que hemos llegado a las zonas finales no hemos tenido claridad ni contundencia para concretarlas. Es una derrota en un campo y en un contexto muy complicado, ante un equipo confeccionado para el ascenso directo, y esto no tiene que modificar la dinámica positiva que llevamos, por lo que hay que pensar ya en el siguiente encuentro".