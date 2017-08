Guía VAVEL C.D Lugo 2017/18: tiempos raros

Google Plus

C.D LUGO WEB OFICIAL

Fundado en 1953, el CD Lugo se inició en Tercera División. El equipo se formo tras la desaparición de la Gimnástica Lucense en 1952, que había llegado a jugar en la categoría de plata del fútbol español y del Club Atlético Polvorín en 1953 debido a su precaria economía. Los inicios de la entidad de la ciudad de Lugo no fueron muy esperanzadores. El club no asciende de categoría hasta 1972 y, tras un año, desciende otra vez a Tercera. Seis temporadas más tarde, se vuelve a conseguir el ascenso a la categoría de bronce pero al igual que la última vez desciende esa misma temporada. En 1986 se consigue acceder de nuevo a Segunda B, donde consigue salvar la categoría y durante las siguientes temporadas comienza un proyecto deportivo que consigue en la temporada 1990/91 acceder al playoff de ascenso a Segunda. Pese a ello pierden los partidos. Una temporada más tarde se consigue el ascenso de categoría al ganar al UE Sant Andreu en el playoff. Su debut en Segunda fue frente al Club Polideportivo Mérida con derrota por la mínima, esa misma temporada el equipo lucense desciende tras haber conseguido tan solo 25 puntos. Desde 1993 hasta 2003 el club alterna buenas temporadas hasta que desciende a Tercera División. Esto significa el comienzo de la época más oscura en el club gallego, durante su estancia en esta categoría los problemas sociales y económicos del club aumentan. Tras dos años en 3ª el club asciende, algo que no había conseguido un año antes al perder el playoff. El equipo consiguió asentarse en Segunda B hasta que en 2010 alcanza posiciones de playoff debido a su título de Liga, pese a ello, pierde el playoff de campeones contra el Real Murcia y también la eliminatoria siguiente contra el Deportivo Alcoyano. Una temporada más tarde, el conjunto del Anxo Carro consigue quitarse la espina y asciende a Segunda División tras ganar a Eibar, Atlético Balear y Cádiz, este último tras los penaltis. En estos partidos destaca la figura de Diego Rivas el portero del conjunto rojiblanco. Desde la temporada 2012/13, el CD Lugo ha mantenido la categoría pese a tener que sufrir en temporadas como la 2013/14 donde se salvó del descenso en el último partido de Liga. La temporada pasada el equipo gallego realizó una campaña apasionante manteniéndose en los puestos de playoff durante gran parte de la misma pero finalmente quedó fuera de estos tras un final de temporada flojo. La inestabilidad del conjunto en la dirección del equipo debido al cambio de entrenador supuso un duro golpe.

Palmarés

COPA FEDERACIÓN: Subcampeón.

2ª DIVISIÓN: 5 temporadas.

2ª DIVISIÓN B: 19 temporadas, 2 veces subcampeón.

3ª DIVISIÓN: 34 temporadas, 4 veces campeón y 5 subcampeón.

Altas y bajas

La principal alta ha sido la llegada de Francisco Rodríguez al banquillo del equipo rojiblanco, una apuesta de la dirección deportiva, que busca asentar las bases de un proyecto a largo plazo, como ocurrió el año pasado con la firma de Luis César, que acabó tras solo un año al frente del equipo.

En la delantera, las bajas de Joselu Moreno, el delantero español de 26 años que fue pichichi con 23 tantos y Pablo Caballero, que llegó a disputar más de 100 partidos en las 2 temporadas y media que ha estado en el club gallego, son muy significativas. Para ello el club se ha reforzado con Cristian Herrera, un delantero de 26 años con experiencia en Segunda, donde disputó 31 partidos, aportando dos goles y una asistencia al conjunto catalán. Junto a él, en la delantera se encuentra a Mario Barco, que vuelve de una más que satisfactoria temporada cedido en el Pontevedra.

En el centro del campo y los extremos, el equipo quedó tocado por las no renovaciones de jugadores como José Juan Figueras, Ángel Dealbert o Igor Martínez, pero, durante el mercado veraniego se ha sabido reforzar con jugadores como Guille Donoso, joven extremo derecho de 22 años o Ramón Azeez.

En la defensa ha sido donde Víctor Moreno (director deportivo) más ha tenido que trabajar y tras lo visto en los primeros compases de la pretemporada las llegadas han sido positivas. Las sensibles bajas de Carlos Hernández, titular en el centro de la zaga y Manuel Rodríguez, el capitán que llegó en la temporada 2007, han supuesto la revolución. La llegada de jugadores como Luis Ruiz, lateral izquierdo procedente del Cádiz, Campabadal, lateral derecho y los centrales Josete y Bernardo Cruz poseen una clara seña de identidad de lo que busca Víctor en la zaga.

El estilo no se negocia

Las altas y bajas que el equipo rojiblanco ha sufrido buscan no cambiar un estilo de juego que se pretende heredar. Para ello, Francisco Rodríguez ha llegado al club gallego con la intención de mantener ese estilo propio con carácter y un juego bonito y vistoso que tanto asombra en los campos rivales de la Segunda División. Francisco puede contar con jugadores con una amplia experiencia que lleven la batuta del equipo y lo dirijan a su antojo, para ello está en el centro del campo Seoane. El jugador nacido en Santiago de Compostela cuenta con una amplia experiencia que puede ayudar al equipo en los peores momentos. Francisco posiblemente utilice una formación 4-2-3-1. En esta formación Seoane destaca jugando en el doble pivote junto a Carlos Pita y por detrás de Campillo. La alta de Azeez y el gran estado de forma de Sergio Gil en esta pretemporada harán que la decisión del técnico sea más difícil. La defensa mantendrá la solidez que se demostró la pasada temporada jugando con laterales de largo recorrido como Kravets y Campabadal, que busquen el juego directo y aéreo que pueda beneficiar a Cristian Herrera, una de las caras nuevas en la delantera gallega, que llega con la carga de registrar unos datos parecidos a los de Joselu, con 23 tantos la temporada pasada. El centro de la zaga muestra buenas señas y para ello se espera una dupla formada por Bernardo Cruz e Ignasi Miquel.

Quizá, uno de los puntos que mas dudas dará al técnico sera la portería, donde parece estar un paso por delante Juan Carlos.

Los extremos tienen dueños claros y son Iriome y Fede Vico, este ultimo, esta llamado a ser el jugador clave en la temporada del club. Vico debe dar un paso adelante y demostrar ser el jugador que más peligro y calidad tiene. El supuesto once quedaría así:

Fede Vico, la clave

Fede Vico, la clave de este equipo, el jugador que debe explotar la banda izquierda y dotar al colectivo de claridad y peligro. Este jugador está llamado a ser el más peligroso del conjunto gallego.

El futbolista andaluz de 23 años comienza la segunda temporada en el conjunto rojiblanco tras su paso por el RSC Anderlecht belga. Es un extremo rápido, habilidoso y con pegada que demuestra una gran calidad a la hora de poner centros. Desde su venta al RSC Anderlecht por parte del Córdoba, el jugador no había logrado asentarse ni en el club ni en los múltiples equipos a los que había sido cedido hasta su llegada a Lugo. La confianza depositada por el club gallego, que ve en Fede uno de los mejores jugadores de la categoría a pesar de su corta edad, es capital. Sus 23 años no pesan en un jugador que contabiliza ya 94 partidos en la categoría de plata de España. El jugador nacido en Córdoba ha sido internacional con las categorías inferiores de la selección española sub-19 y sub-20.

Francisco, juventud y ambición

Francisco Rodríguez, como jugador, comenzó como delantero. Debutó en la temporada 1995/96 en el Plus Ultra CF de Almería. Sus buenas actuaciones propician su fichaje por el primer equipo juvenil del RCD Espanyol. Tras esta etapa, juega dos temporadas en el Club Polideportivo Almería, donde llamó la atención de los técnicos del Valencia CF y fue incorporado al filial de este en 1999. Posteriormente, disputó la temporada 2000/01 en el Polideportivo Ejido, en calidad de cedido. En el mercado de invierno de la temporada 2001/02 se incorpora a la Unión Deportiva Almería, con la que logra el ascenso a Segunda División. Permaneció en el equipo hasta la temporada 2003/04 cuando, al finalizar su contrato marcha libre al Albacete, que entonces militaba en Primera División. En su periplo en la élite apenas juega y tan solo marca tres goles. En el mercado de invierno de la temporada 2005/06 fue traspasado nuevamente a la UD Almería. En agosto de 2007, es cedido por periodo de un año al Granada 74. En 2008 vuelve al Almería después de su cesión y rescinde su contrato. En enero de 2010, tras estar seis meses sin equipo y entrenando con el filial del Almería, ficha por el Orihuela de Segunda División B para retirarse a final de dicha campaña.

Francisco se convirtió en entrenador del Almería B en 2011. En la temporada 2012/13 estuvo a punto de clasificar al filial almeriense para la promoción de ascenso a Segunda División.

Fue designado técnico del primer equipo para la temporada 2013/14. Pese a ser el entrenador más joven de la categoría y no ganar ninguno de los 10 primeros partidos, la directiva confió en él y finalmente logró dirigir a su equipo hacia la permanencia, finalizando como 17º clasificado con 40 puntos. Eso le sirve para seguir un año más en el banquillo almeriense. Sin embargo, la temporada 2014/15 tampoco comenzó bien y Francisco fue destituido el 9 de diciembre de 2014, tras una contundente derrota ante el Eibar (5-2) y una mala racha de ocho jornadas sin ganar que dejaba al Almería 17º, con 10 puntos tras 14 jornadas. En diciembre de 2016, firma como entrenador del UCAM Murcia, que por aquel entonces se encontraba en zona de descenso, sumando 18 puntos tras 18 partidos. Consiguió sacar al equipo murciano de las ultimas posiciones, pero una mala racha de resultados en las últimas jornadas terminó por condenarlo al descenso de categoría.

Imagen: Lugo

Anxo Carro

Situado en una de las riberas del río Miño, se inauguró el 31 de agosto de 1974. Contaba con una capacidad de 5.000 espectadores y en la actualidad puede acoger a 8.168 aficionados. Recibe su nombre de Ángel Carro, encargado de la construcción del antiguo campo así como gran impulsor del deporte en la ciudad y presidente del Círculo de las Artes de Lugo. En el año 2001, el estadio fue remodelado y modernizado completamente, pues se encontraba en un estado bastante deplorable debido al paso del tiempo y a sucesivas obras sin mucha planificación previa. El proyecto de reforma consistió en la renovación de las tres gradas existentes y en la colocación de asientos en todas las localidades, el recinto ganó en infraestructura pero perdió parte de su capacidad, que quedó establecida en 4.800 espectadores, todos sentados.

En 2013, con el club en la Liga Adelante, y ante la imposibilidad de atender la demanda de aforo exigida en partidos de rivalidad regional o fronteriza el club llegó a un acuerdo con un empresario local para que este instalase y gestionase una grada supletoria en el fondo sur. Dicha grada contaba con un aforo para 2.186 espectadores, con lo que la capacidad total del estadio quedó fijada en 8.168 espectadores.

Imagen: La Liga

Nueva armadura

Hummel volverá a ser el proveedor de la equipación oficial del CD Lugo. La primera indumentaria es muy similar a la de años anteriores, añadiendo toques azules en el nombre de la marca y al final de las mangas. La primera equipación del portero será de un color naranja chillón, que sin duda será atractiva para los aficionados.