Lugo - Rayo: puntuaciones del Lugo, jornada 20 de LaLiga 1|2|3

Google Plus

Vico y Azeez durante el encuentro | LaLiga

El Club Deportivo Lugo y el Rayo Vallecano se enfrentaron el viernes en un partido loco que terminó con victoria visitante. Los de Francisco pecaron de falta de intensidad, sobre todo en los primeros minutos de cada parte, hecho que supo aprovechar el Rayo. Los gallegos, aunque intentaron reaccionar, no fueron capaces de realizar su juego combinativo. El gol de Ruíz hizo soñar a los albivermello con el empate, pero el penalti de Polaco echó por la borda cualquier posibilidad.

Los madrileños, por su parte, estuvieron muy ordenados durante todo el partido. El equipo dirigido por Míchel llegó al Anxo Carro con una idea clara de juego que supo plasmar a la perfección para llevarse los tres puntos.

Francisco

5 | Quizás el menos culpable, pero lo cierto es que su planteamiento se vio superado por el del rival. A su equipo le faltó la intensidad de otros encuentros y, ante un buen Rayo, no fue capaz de reconducir la situación. Con los cambios intentó solucionar ciertas carencias pero los jugadores no fueron quien de lograrlo.

Juan Carlos

5 | Partido irregular del guardameta albivermello. Realizó dos buenas paradas, pero también encajó dos goles. Si bien en el primero realizó una parada previa espectacular y a punto estuvo de detener el tanto, en el segundo pudo hacer más. Dubitativo en la salida, destacó sobre todo su buena colocación.

Campabadal

6 | Estaba realizando un buen partido hasta su lesión, que le obligó a abandonar el encuentro. Bien en defensa, apenas le cogieron la espalda pero pecó en ataque, ya que sus subidas por banda generaron espacios aprovechados por el rival.

Luís Muñoz

4 | Indeciso en en el corte, el andaluz no tuvo su mejor partido como albivermello. Destacó en colocación y generó peligro en el balón parado pero su expulsión terminó por desanimar al equipo.

Josete

5 | Bien al espacio, el central apenas corrió riesgos. Bien al corte y defendiendo la espalda, quizás le faltó anticipación en alguna ocasión.

Luís Ruíz

7 | El mejor de la defensa y el mejor del partido. Recorrió la banda izquierda subiendo y bajando constantemente y fue un auténtico peligro. Autor del único gol local, fue lo más salvable de un Lugo falto de ideas.

Seoane

6 | Partido mejorable para el gallego. No disputó tampoco un mal encuentro, pero el equipo pecó de falta de ideas y esto fue debido a la gran presión que el Rayo ejerció en el centro del campo, limitando sus posibilidades.

Azeez

6 | El nigeriano aportó al equipo con su cobertura en el centro del campo, en el que se movió por todos lados. Menos preciso que en otros encuentros, no supo aportar ideas en creación, pero en defensa estuvo correcto.

Iriome

6 | Como sus compañeros, se vio en ocasiones superado por el rival. Aún así intentó desequilibrar, generando ocasiones para el Lugo desde su banda.

Vico

6 |Participativo todo el encuentro, generó peligro y fue desequilibrante, pero no estuvo al nivel de partidos pasados. Aún así de lo mejor del Lugo en ataque.

Cristian Herrera

6 | No tuvo mal partido el canario, pero el juego colectivo no le benefició. Trató de jugar, combinó con sus compañeros y buscó el desmarque constantemente, pero no fue suficiente ante un ordenado Rayo.

Barco

5 | El de Calahorra estuvo practicamente inédito en los minutos que jugó. Apenas le llegaron balones y en ocasiones parecía desconectado.

Leuko

6 | Salió por la lesión de Campabadal y cumplió. Mejor en ataque que el catalán, en defensa decidió no arriesgar demasiado.

Fydrizewski

4 | Posiblemente el peor sobre el verde. Salió con ganas y dispuso de un par de ocasiones que desaprovechó. La falta de intensidad sin balón y el penalti a lo ‘panenka’ fallado con 1-2 en el marcador fue lo peor de un día para olvidar para el argentino.

Albarracín

5 | El uruguayo, por su parte, si que salió con la intensidad necesaria. El equipo aprovechó su velocidad pero le faltó combinar más con sus compañeros.