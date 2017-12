Lo que mal empieza, mal acaba

El penalti a lo panenka fallido de Polaco | LaLiga

Un auténtico Rayo fue el que la cayó al Lugo cuando los aficionados aún no habían terminado de sentarse. Tres minutos le bastaron al conjunto vallecano para ponerse por delante en el marcador. Un inicio frío. Los lucenses no dieron muestras de desentumecerse hasta pasados los 25 minutos. Apretaron, se vio el espíritu del Lugo de esta campaña, la garra. Pero también se vislumbró el rival que tenía enfrente: el Rayo es uno de los aspirantes más serios para subir de categoría. Jugadores como el ex del Coruxo, Santi Comesaña, son un ejemplo de la clase que atesoran los madrileños. A pesar de las ganas del Lugo, el Rayo tuvo siempre un plus de calidad.

En Huesca el resultado no fue un buen reflejo de lo vivido en el Alcoraz. Con el segundo tanto del Rayo Vallecano, el partido iba camino de convertirse en un nuevo caso de ‘injusticia futbolística’ para los gallegos. Pero apareció uno de los jugadores más en forma del Lugo al rescate. Lo de Luis Ruíz no es casualidad. El onubense no tiene pierna mala. Con la diestra coló un balón en las redes rivales para subir la moral local y calentar el ambiente de diciembre en el Anxo Carro. Lo mejor del partido, sin duda. Lo peor, sin embargo, tampoco se hizo esperar demasiado.

Diez minutos para el final del partido. Un gol para el empate. En juego el tercer puesto. Un rival directo. Penalti a favor. En situaciones como estas afloran las genialidades y los sentimientos. Ni rastro de genialidad en lo que hizo Polaco. Dejando aparte la picardía y los bemoles que hay que tener para intentar un tiro desde los 11 metros a lo panenka, la ejecución de Fydriszewski dejó mucho que desear. Alberto se quedó en el centro, adivinando las intenciones del delantero argentino. Pero el remate ni siquiera fue entre los tres palos. Ni el momento ni el lugar.

El Lugo pierde otro asalto en la pelea por el ascenso. Son ya dos consecutivos. Un mal inicio y un peor final para un partido en el que el resultado pudo ser –pero no fue– muy distinto.