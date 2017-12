Google Plus

Luis Ruiz frente a la Cultural Leonesa . // Fuente: LFP

El cuadro rojiblanco encajó otra dolorosa derrota por segunda semana consecutiva. La fortuna no acompañó al Lugo el día de la lotería de Navidad, y el Rayo se llevó el mejor premio, el Gordo. Los jugadores lo dieron todo, fue el acierto lo que faltó. En medio de decisiones poco acertadas –donde destaca el penalti ejecutado por Polaco- hay un hombre que lo hizo todo bien: ese fue Luis Ruiz. El ex jugador del Cádiz recortó distancias a favor de un Lugo que creyó en la remontada, no concedió atrás y fue un auténtico puñal por la banda izquierda, el costado por el que su equipo generó más peligro.

La temporada de Ruiz no está pasando desapercibida en el fútbol español. El defensor onubense, uno de los jóvenes con mayor proyección en la categoría, es un fijo en la zaga lucense. Seguro atrás e incisivo arriba. Nadie se acuerda ya de Manu o Kravets, sus antecesores, Luis está un paso por encima. Ante el Rayo firmó el que posiblemente fuera su mejor partido con la camiseta rojiblanca. Nunca antes tuvo tanta presencia en campo rival, largas conducciones, llegada, centros medidos, una actuación redonda.

Tras abandonar el Atlético de Madrid fue partícipe del ascenso del Leganés a primera división, y tras una campaña en el Cádiz, recaló en el conjunto gallego con la única aspiración de crecer junto al equipo, de hacerse importante. No se puede decir que no lo haya conseguido ya, en apenas 20 partidos de la primera vuelta, donde lo ha jugado prácticamente todo y donde ha dejado las mejores sensaciones.

El Lugo tiene en sus filas a un diamante que está acabando de pulirse a base de esfuerzo. Un futbolista de confianza que puede hacer carrera en la ciudad amurallada. De él dependerá su continuidad a final de temporada, lo que está claro es que su fichaje, fue un verdadero acierto.