Análisis del doloroso 1-2 contra el Rayo Vallecano

Leuko y De Tomás pugnan por el balón ante la mirada de Luís Muñoz | Foto: LaLiga

El Club Deportivo Lugo y el Rayo Vallecano se dieron cita el pasado viernes en el Anxo Carro con motivo de la vigésima jornada del torneo liguero. Los gallegos llegaban al partido terceros en la tabla tras perder la jornada anterior en la visita al Huesca. Por su parte, el Rayo Vallecano llegaba cuarto clasificado, a sólo un punto de los lucenses, tras ganar la pasada jornada in extremis contra el Alcorcón.

El encuentro, frenético y alocado durante los noventa minutos, empezó cuesta arriba para los gallegos, tras anotar Unai López el 0-1 a los tres minutos de encuentro. El Lugo pecó de falta de intensidad, especialmente en los primeros minutos, viéndose sorprendidos por un Rayo con una idea clara de juego que contrarrestaba a la de los gallegos. Una parte de ida y vuelta, donde ambos conjuntos pudieron materializar algún que otro gol. En la segunda mitad el Rayo volvería a anotar en el minuto 54 por medio de Raúl De Tomás. El Lugo, reaccionó rápido recortando distancias por medio de Luís Ruíz en el 57.

El partido continuó siendo un correcalles, con un Lugo desconocido incapaz de combinar como acostumbra. Los minutos pasaban y los visitantes se quedaban con uno menos tras la expulsión de Amaya. Eran los mejores minutos del Lugo hasta el penalti a favor en el 81. Polaco fue el que decidió ejecutar el posible empate, pero falló tras probar una panenka que se fue por encima del larguero ante un atento Alberto, al que no consiguió engañar. Después de eso, llegó la expulsión por doble amarilla a Luís Muñoz en el 87, lo que terminó por sentenciar el encuentro.

La pifia: el penalti de Polaco

En el minuto 81 y con un marcador en contra de 1-2, el Lugo dispuso de una ocasión inmejorable para intentar igualar la contienda: penalti. Los nervios se palpaban en el ambiente. Y Polaco decidió ser quien lo ejecutara. Sin embargo, lo que pudo haber sido una historia con final feliz, esta vez, no lo fue. El delantero argentino decidió tirar a lo panenka, mandando el balón por encima de la portería de un Alberto, al que no consiguió engañar. Si bien es cierto que sólo fallan los que se atreven a tirar, el error de Polaco echó por tierra cualquier posibilidad de empate.

El detalle: complicaciones para 2018

La última jornada liguera del año tendría un sabor amargo en la capital lucense. Un partido tan complicado que acabó con un desenlace terrible: lesión, penalti fallado y expulsión. Del penalti ya hablamos, así que ahora tocan las otras dos. La lesión de Campabadal, la cual aún se desconoce la gravedad, es una mala noticia para la parroquia lucense. Pese a que Leuko ha demostrado ser un buen sustituto, el catalán estaba siendo pieza clave en el equipo. La otra mala noticia es la expulsión de Luís Muñoz por doble amarilla, que deja al Lugo con sólo dos centrales del primer equipo disponibles para la primera jornada del año que viene.

Los porteros

Ambos porteros tuvieron trabajo en un encuentro tan loco en el que los dos conjuntos dispusieron de múltiples ocasiones para conseguir el gol. Juan Carlos empezó muy bien el partido, con una gran parada que lamentablemente precedió al primer gol rayista, gol que estuvo a punto de salvar con otra gran estirada. Por otra parte, pudo hacer más en el segundo gol. Paró dos disparos y se mantuvo bien posicionado todo el partido, pero se le notó dubitativo a la hora de salir.

En el otro lado Alberto, realizó tres paradas en todo el encuentro. Más atrevido a la hora de salir, en ocasiones generó dudas en su equipo, pero las solventó con un buen partido. En el penalti se mostró muy seguro y no fue engañado por Polaco.

Las cifras del encuentro

El partido, que pese a lo que pudiera decir el marcador estuvo muy igualado en cuanto a juego. Los gallegos, aunque no consiguieron combinar como acostumbran sí tuvieron la posesión de la pelota (LUG 55% - 45% RVM). Aun así, no consiguieron dominar un encuentro de ida y vuelta con múltiples ocasiones para ambos conjuntos, realizando los locales 9 remates (4 a puerta) por 8 de los visitantes (4 a puerta). En un partido tan alocado, las faltas también fueron las protagonistas, con 17 de los lucenses por 12 de los vallecanos. Y lo fueron no por exceso, sino por las consecuencias; 4 amarillas para el Lugo (1 roja por doble amarilla a Luís Muñoz) y 6 para el Rayo (con otra expulsión por doble tarjeta a Amaya).