Anuario VAVEL CD Lugo 2017: la delantera, de Joselu y Caballero a Barco y Herrera

Joselu Moreno recogiendo los premios Pichichi y Zarra conseguidos la pasada temporada en el Lugo | Foto: Diario Marca

La temporada pasada

La temporada pasada el Lugo vivió más que nunca del gol de sus delanteros. Especialmente de Joselu. 2017 arrancó con un rendimiento irregular del equipo en general, rendimiento que en parte se trasladó a la delantera. Pero por poco tiempo, ya que Joselu Moreno siguió demostrando una gran regularidad al anotar diez goles en la segunda mitad de campaña, por dos de Caballero. La temporada pasada los delanteros firmaron el 51% de los goles del Lugo (49 GFT, 23 DEL) Goles que permitieron al Lugo ir mejorando poco a poco en la temporada, consiguiendo Joselu los trofeos de máximo goleador nacional de la división y de máximo goleador del campeonato. Y el Lugo finalizando en una histórica 9ª posición.

Joselu Moreno

Joselu la pasada campaña | LaLiga

El andaluz fue el mejor jugador de los lucenses en la campaña anterior, sus números hablan por sí solos: cuarenta partidos ligueros y 23 goles anotados en un total de 3.456 minutos, lo que le valió al delantero para alzarse con los premios Pichichi, cómo máximo goleador de la categoría, y Zarra, cómo máximo goleador español en la Segunda División. Fundamental desde su llegada, en 2017 arrancaría el año como terminó el anterior, es decir, de titular. En aquel primer encuentro de enero contra el Levante, el delantero no consiguió ver portería. Sin embargo, el onubense disputaría un total de 1.767 minutos en 2017 con la zamarra albivermella, viendo puerta en diez ocasiones, lo que supone casi la mitad de los goles conseguidos la pasada temporada. Fijo en el equipo e indiscutible, los únicos partidos que se perdió fueron por sanción. Pese a que los primeros meses del año no fueron especialmente buenos para el equipo, Joselu se mostró muy regular durante todo el año, siendo la principal baza ofensiva del Lugo. En cuanto a rendimiento, sin duda se trata del mejor delantero que ha pasado por el club lucense. Su marcha en verano rumbo a un recién descendido Granada con aspiraciones a volver a Primera, pareció dejar huérfano de goles al equipo, aunque el buen juego lucense en la primera mitad de la temporada 17/18 hizo que no se notase en demasía su baja.

Pablo Caballero

Caballero luchando un balón la campaña pasada | LaLiga

El año 2017 fue diferente para el argentino. Habitual titular antes de la explosión de Joselu en el Lugo, la temporada pasada fue perdiendo protagonismo. Desde que arrancó el año 2017 el argentino fue utilizado más como revulsivo que como titular, entrando la mayoría de las veces desde el banquillo. Titular en ocasiones, formó pareja de ataque con Joselu (además de ser el habitual suplente del onubense cuando no estaba disponible) en algunos partidos, aunque no terminó de cuajar. De los 35 partidos en total que jugó la pasada campaña, en 2017 disputó 804 minutos (de los 1.130 en toda la temporada), por lo que fue más habitual en la segunda vuelta. Sus minutos desde el banquillo fueron variando en función del partido, pero su aportación ofensiva minó en comparación con la temporada anterior: tan sólo dos goles, eso sí, ambos en 2017 y contra Almería y Mallorca.

Brayan Perea

Perea en uno de los pocos partidos en los que participó | LaLiga

El colombiano jugó la pasada campaña en Lugo cedido por la Lazio italiana. Un desconocido para muchos, pero su experiencia en Italia y con las selecciones menores de Colombia lo respaldaban. Sin embargo, en Lugo nunca se llegó a ver nada del jugador que prometía ser. Apenas entró en los planes de Luís César Sampedro, disputando en total 214 minutos, de los cuales sólo 64 pertenecen al año 2017. Si bien apenas tuvo protagonismo, desde que arrancó el año que ahora está por finalizar la situación fue a peor. Apenas entró en las convocatorias y se marchó sin anotar un solo gol con la elástica del Lugo.

Cambio de temporada

Ya en la temporada actual, la 2017/18, con el cambio de entrenador y el estilo de juego de los gallegos, el equipo depende menos de los goles de sus atacantes, distribuyéndose más el peso goleador en el equipo. En lo que va de temporada el gol se ha distribuido, los delanteros sólo representan el 36% (22 GFT, 8 DEL) Con la salida de los otrora fundamentales Joselu y Caballero (y tras la decepcionante cesión de Perea) el Lugo renovó completamente sus caras en la parte de arriba del equipo. Así llegarían nombres como Cristian Herrera o Polaco, regresando también Mario Barco tras su cesión y con algún minuto para el canterano Escriche. Ya en el mercado invernal, el CD Lugo se hizo también con la cesión del jugador del Getafe Chuli, quien llega lesionado pero puede aportar mucho a lo largo de la temporada.

Cristian Herrera

Herrera esta temporada contra el Sevilla Atlético | LaLiga

El delantero grancanario fue uno de los nombres más mediáticos del Lugo este verano. Con experiencia en la primera división, el canario llegó a Lugo con la previsible batuta de titular. Partió como 9 de referencia para los gallegos, aunque las diversas bajas y debido a su polivalencia acabó jugando en banda y, actualmente por la lesión de Campillo, como media punta. Su juego se ha adaptado a las mil maravillas al equipo, por lo que previsiblemente seguirá siendo un jugador importante, aunque estará por ver si de delantero o más atrasado. En total, ha disputado veinte partidos de Liga anotando tres goles (1.305 minutos) y uno de Copa Del Rey (noventa minutos sin goles).

Mario Barco

Barco en el partido contra la Cultural de esta temporada | LaLiga

El de Calahorra volvió al Lugo tras destacar la campaña anterior cedido en las filas del Pontevedra. Aunque inició la temporada como tercera opción en ataque, el logroñés ha sabido darle la vuelta a la situación y asentarse, al menos las últimas jornadas del año, como "9" titular del equipo a base de trabajo y goles. Si sigue teniendo fortuna de cara a puerta, Barco apunta a titular también en 2018, con permiso del recién llegado Chuli. No por nada, Mario es, con cuatro goles, el máximo goleador lucense esta temporada, empatado con Iriome. En total ha disputado once encuentros con los gallegos, en los que acumula un total de 513 minutos. Ha demostrado estar preparado para segunda división gracias a su imponente físico y su buen juego de espaldas.

Polaco

Polaco esta temporada | LaLiga

Francisco Fydriszewski, más conocido como Polaco, fue uno de los nombres más exóticos del verano lucense. El argentino de 24 años llegó a la ciudad amurallada cedido por Newell's, dónde años atrás empezó a despuntar. Ya en Lugo el argentino pasó de no tener minutos en las primeras jornadas a convertirse en el "9" habitual de Francisco en las siguientes, para posteriormente perder la titularidad de nuevo, esta vez frente a Mario Barco. El espigado delantero ha demostrado buenas dotes en el juego aéreo, pero su irregularidad y su -en ocasiones- aparente desconexión en los partidos, le han hecho perder protagonismo poco a poco. Habitual del banquillo, suele ser uno de los primeros cambios ofensivos del equipo. En total ha disputado trece partidos de Liga (883 minutos) anotando un sólo gol. En Copa disputó 39 minutos en el partido contra el Nástic.

Escriche

Escriche contra el Reus esta temporada | LaLiga

El joven de 19 años de Burriana ha subido esta campaña al segundo equipo del Lugo, el Polvorín o Lugo B. Tras buenas actuaciones con el filial, el delantero se ha hecho un habitual en los entrenamientos del primer equipo, llegando a debutar en la segunda división, en la que suma 29 minutos disputados en un total de tres encuentros. Titular en un partido de Copa del Rey, dónde disputó los 120 minutos del enfrentamiento contra el Nástic, que se fue a la prórroga, el joven aún no ha conseguido ver puerta. En Lugo se tienen muchas esperanzas depositadas en el talento castellonense, cuya participación es una incógnita de cara a la segunda vuelta.

Chuli

Chuli celebrando el gol que le metió al Lugo el año pasado | LaLiga

Primer fichaje invernal del CD Lugo. Manuel Jesús Vázquez, deportivamente conocido como Chuli, llega cedido del Getafe tras no disponer de minutos en Primera División. El ágil delantero de 26 años apenas ha sumado 65 minutos en Copa del Rey con el Getafe en lo que va de temporada. Pese a llegar lesionado, se espera un gran rendimiento del delantero onubense. Su experiencia en la división le abala, dónde ha defendido la elástica de Almería, Leganés, Recreativo o Betis, este último al igual que con el Getafe, tanto en primera como en segunda. Con un gran olfato goleador, tratará de alcanzar los quince goles conseguidos en su mejor temporada en la división.

Los números en 2017:

Joselu Moreno: 21 partidos, veinte titularidades, 1.767 minutos, diez goles. (Total temporada: 41 partidos, 39 titularidades, 3.477 minutos, 23 goles).

Pablo Caballero: 22 partidos, seis titularidades, 804 minutos, dos goles. (Total temporada: 35 partidos, ocho titularidades, 1.130 minutos, dos goles).

Brayan Perea: tres encuentros, cero titularidades, 64 minutos y cero goles. (Total temporada: catorce partidos, cero titularidades, 230 minutos, cero goles).

Cristian Herrera: 21 partidos jugados, 16 titularidades, 1.425 minutos, tres goles.

Mario Barco: once partidos jugados, seis titularidades, 513 minutos, cuatro goles.

Francisco ‘Polaco’ Fydriszewski: catorce encuentros jugados, once titularidades, 922 minutos, un gol.

Daniel Escriche: cuatro encuentros en total, una titularidad, 149 minutos, cero goles.

Chuli: Recién llegado, 65 minutos en Copa con el Getafe en un único partido.

*incluyen partidos de Liga y Copa del Rey