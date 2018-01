El destacado del Almería: Rubén Alcaraz

Google Plus

Rubén Alcaraz, en una disputa durante el pasado partido contra el Alcorcón | LaLiga

Aunque no está siendo una buena temporada para la Unión Deportiva Almería –ya ha sufrido un cambio de entrenador esta campaña–, lo cierto es que le está valiendo a algunos de sus hombres para dar un impulso a sus carreras. Uno de ellos es Rubén Alcaraz. Cedido por el Girona, el jugador catalán de 26 años está siendo uno de los líderes en la medular del Almería.

Esta es su tercer año en la Segunda División, tras disputar los dos anteriores en las filas del Girona. Allí tuvo sus oportunidades, aunque no llegó a hacerse con un puesto fijo en el once. Con el ascenso, los gerundenses ofrecieron una cesión a Alcaraz para terminar su formación en la categoría de plata. En Almería le ofrecieron minutos, algo que el barcelonés no está desaprovechando.

Es el máximo goleador del equipo con tres tantos, si bien es cierto que los goles en el Almería están muy repartidos. Ha disputado todos los encuentros exceptuando el partido contra el Córdoba, donde fue baja por acumulación de tarjetas. Fue fijo para Ramis y lo continuó siendo con la llegada de Lucas Alcaraz al banquillo almeriense.

Y es que los técnicos ven en él buenas cualidades para un mediocentro: un físico portentoso que le permite tanto atacar como defender durante todo el partido. Destaca especialmente en Rubén Alcaraz su disparo lejano. Fue precisamente así como consiguió sus tres goles, dos zambombazos en casa frente al Zaragoza y otro en la derrota a domicilio en Granada.

Frente al Lugo partirá con toda seguridad de inicio. Será una nueva oportunidad para el catalán de seguir creciendo y progresando como futbolista. Sin embargo, es un secreto a voces que la carrera de Rubén Alcaraz tiene ya mucho más de presente que de futuro.