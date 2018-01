Desafortunado desenlace para un Lugo que no levanta cabeza

Google Plus

El Lugo sigue sin dar con la tecla que acabe con esta dinámica de malos resultados. La fortuna le esquivó una jornada más, y lo que hace un mes era gol, ahora es una ocasión mal obrada. No es una cuestión de actitud, es una cuestión de acierto, justo eso, acierto, es lo que escasea en estos momentos en el equipo de la ciudad amurallada. La pena máxima errada por Fede Vico recordó a la acción de Polaco, el Lugo de nuevo perdonando, el Lugo de nuevo cumpliendo condena. Fue una derrota "jodida", o así la calificó su entrenador en rueda de prensa, tanto él como sus jugadores, están "jodidos". Sus palabras fueron claras muestras de frustración, la sensación de haber merecido algo más no es suficiente, el equipo no quiere premio de consolación.

La otra cara

La nefasta racha del Lugo choca con las cuatro victorias consecutivas del cuadro unionista en su estadio, del que están haciendo un fortín. El cuadro dirigido por Lucas Alcaraz se aleja de los puestos de descenso y pone tierra de por medio en una liga tan apretada como es la segunda división española. El cuadro albivermello se mantiene a un solo punto del play-off.

El Lugo mandó pero no lo aprovechó

Desde el comienzo, el cuadro dirigido por Francisco dominó la posesión y, por consiguiente, el partido. Al cuadro anfitrión le costó salir con el balón jugado ante la intensa presión del Lugo, lo que propició repetidas imprecisiones que le pudieron salir caras a los de Alcaraz. El centro del campo era del Lugo, pero en la áreas no había dueño, la efectividad brilló por su ausencia. Juan Muñoz tuvo en sus botas la ocasión más clara del primer acto pero erró en la definición.

Un Almería diferente

Tras la reanudación, el cuadro local cambió de estrategia y propuso más que su rival. El Lugo bajó el ritmo, replegó las líneas y tuvo una presencia menor en las inmediaciones del área almeriense. Pozo envió un centro chut al larguero y avisó a la zaga del cuadro gallego, más despistada en estos segundos 45 minutos. El Almería pudo adelantar su momento triunfal con un intento de Hicham que no tomó buena dirección.

Final de locos

En el tiempo de descuento se decidió el partido. Alcaraz anotó un tanto magistral de falta directa en el 91 y dejó en shock al Lugo. Dos minutos después, en la última acción del partido, Areces Franco señaló pena máxima a favor de los de Francisco por un derribo de Motta dentro del área. René le robó protagonismo a Alcaraz y detuvo el penalti. El Lugo cayó de esta forma en el Estadio de los Juegos del Mediterráneo, a última hora y con posibilidad de reacción, una derrota difícil de asimilar.

Parte médico

En el apartado de las lesiones, fue un partido totalmente desafortunado. El Almería perdió a Morcillo en el minuto 30. Francisco no gana para disgustos, perdió a Polaco y a Iriome. Barco entró en sustitución del argentino, que no acaba de tener su momento en el cuadro lucense. Nueva titularidad y nuevo palo. Iriome completó la lista de bajas y abandonó el terreno de juego en el 81, antes, protagonizó la jugada polémica de la noche: le anularon un gol en una acción embarullada en la que el árbitro señaló falta a favor del Almería. Decisión discutida por los jugadores del Lugo y posterior tema de debate en zona mixta. Escriche entró en su lugar y completó diez correctos minutos donde demostró maneras, está teniendo continuidad con el equipo y alterna sobresalientes actuaciones con el filial, del que es de los máximos goleadores.